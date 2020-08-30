ديوكوفيتش إلى نهائي «سينسيناتي»

دوليه

عوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا تأخره بمجموعة الى فوز بنتيجة 4-6،6-4 و7-6 (7/0) على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، ليبلغ بصعوبة نهائي دورة سينسيناتي للماسترز الف نقطة رغم معاناته من آلام في عنقه.

ويلتقي ديكوفيتش مع الكندي ميلوش راونيتش في النهائي بعد أن أقصى الاخير اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ساعيا لتحقيق لقبه الثاني في الدورة بعد عام 2018، المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الصربي (33 عاما) بعد اللقاء «لقد كانت مباراة غريبة. لا أعرف كيف فزت كي أكون صريحا. لقد كان اللاعب الافضل». وتابع اللاعب المتوج بـ17 لقبا كبيرا والذي يستعد للمشاركة في فلاشينغ ميدوز الاسبوع المقبل «لم أشعر بحال جيدة على الملعب اليوم أكان من الناحية البدنية أو طريقة لعبي ولكنني نجحت في الخروج فائزا».

وحافظ «نولي» على سجله خاليا من الهزائم هذا العام الذي عرقله تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقفت فيه المنافسات قرابة خمسة اشهر، محققا فوزه الـ22 هو الذي أحرز لقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، مطلع السنة. واضطر الطبيب الى التدخل مرتين لعلاج عنق ديوكوفيتش خلال المباراة التي امتدت ثلاث ساعات امام المصنف 12 عالميا.

وسيسعى ديوكوفيتش الى تحقيق لقبه الثاني في الدورة بعد عام 2018 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب في دروات الماسترز المسجل باسم الاسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميا (35)، علما انه تفوق على راونيتش في المباريات العشر جميعها التي جمعتهما. ولدى السيدات حسمت اليابانية ناومي اوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادىء الامر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-6 (5/7) في طريقها الى المباراة النهائية.وتلتقي اوساكا في المباراة النهائية البلاروسية فيكتوريا ازارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 6-4، 4-6 و1-6. ونجحت اوساكا المصنفة عاشرة عالميا في كسر ارسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والثامن لتفوز بالمجموعة الاولى بعد 38 دقيقة.وتقدمت اوساكا 2-0 في المجموعة الثانية لكن مرتنز المصنفة 32 عالميا ردت التحية بفوزها بأربعة اشواط تواليا.

وعادلت اوساكا (22 عاما) المصنفة رابعة في الدورة الارقام 4-4 وبقي التعادل سيد الموقف قبل ان تحسم اليابانية الجولة الفاصلة في صالحها. وقالت المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى بعد المباراة «بالنسبة الي كانت المباراة مختلفة تماما عن اي دور نصف نهائي لعبته في مسيرتي». واضافت «بكل تأكيد كانت المشاعر مختلفة. كل ما كنت اريد التركيز عليه هو التنس». اما ازارنكا المتوجة مرتين في بطولات غراند سلام فقد قلبت تخلفها بمجموعة واحدة الى فوز 2-1. وتعتبر سينسيناتي اخر تجربة قبل بداية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز غدا.

