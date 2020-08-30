ماتيتش اعتزل دولياً

دوليه

قال الاتحاد الصربي لكرة القدم أول من امس ان لاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش المنتمي الى نادي مان يونايتد الانكليزي قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده من أجل افساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا.

ولم يتسن على الفور الاتصال باللاعب للتعليق لكن وسائل اعلام في بلغراد نقلت عن فلاديمير ماتيسافيتش المدير الرياضي للاتحاد الصربي للعبة قوله ان قرار ماتيتش باعتزال اللعب على المستوى الدولي نهائي ولا رجعة فيه.

وقال المسؤول الصربي «لم يذكر ماتيتش أي سبب آخر للاعتزال سوى افساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا». وأضاف «نحن نحترم القرار. فعمره 32 عاما وأمضى موسما مرهقا مع ناديه. اللعب في الأندية الأوروبية يتطلب الكثير من الجهد كما أننا ندرك ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني للبلاد».

وتوقع ماتيسافيتش اعتزال أكثر من لاعب صربي آخر اللعب الدولي خلال عام أو عامين. وكان ماتيتش انضم الى مان يونايتد قادما من تشلسي في 2017 وأحرز هدفين في 48 مباراة دولية خاضها مع منتخب صربيا الذي لا يزال يملك فرصة للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت بسبب أزمة كورونا الصحية الى العام المقبل.

