قانون رياضي.. يحتاج إلى تريث

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كما صرح الأخ العزيز النائب أحمد الفضل بأن القانون المقترح بشأن تنظيم الاحتراف والاستثمار الرياضي سينشر في وسائل الاعلام المختلفة لمعرفة اراء المختصين والرياضيين ورجال الاعلام بمواد القانون (القانونية والفنية والادارية) لكي يكون الرأي بنظام الشورى والديموقراطية التي عهدنا عليها، فالأفكار التطويرية كثيرة يمكن تطبيقها في بعض الاحيان من غير أي مشكلة والبعض الآخر قد تتسبب بمشاكل او فوضى في التنظيم الرياضي الحالي، لذلك نحتاج الى قراءة متأنية في مواد هذا القانون...

اما بخصوص ما هو جديد بهذا القانون... فأنا اعلم بأن النائب الفاضل صار له أكثر من ثلاث سنوات وهو يقدم الأفكار ويغيرها الى ان وصل الى الصيغة النهائية التي رفعها لمجلس الامة للمناقشة والمداولات القانونية لها... الى هنا أحب ان أسجل بعض النقاط العامة في شأن هذا القانون واترك التفاصيل على المواد في مذكرة سأقدمها للجنة الشباب والرياضة لاحقاً... الا وهي:

? من غير المستحب ان يكون عندنا قوانين رياضية كثيرة، فقد ارتضينا بقانون 87/2017 كخارطة طريق لرفع الايقاف وتطوير الرياضة... فكان الأفضل اعادة صياغة او اضافة مواد جديدة أو تعديله حسب الرؤية الجديدة لمواد قانون 87/2017 بدلا من الغاء بعض مواده ومن قوانين رياضية اخرى... كما جاء في المادة 41 (يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).

? من خلال رؤية علمية ورياضية أجد ان القانون وما جاء فيه من أفكار يصلح ان يكون كرؤية مستقبلية للوضع الرياضي ووضع برنامج زمني لتطبيقه لتحويله الى الاحتراف الكلي... لان ما يتطلبه هذا القانون من امكانات وأموال ومنشآت يصعب تحقيقها خلال موسمين رياضيين كما جاء في المادة 38 من القانون الجديد.

? القانون جاء بتسمية «الاحتراف والاستثمار الرياضي»... الا انني لم أجد الا ثلاث مواد مبهمة وعامة (فقط) بشأن الاحتراف كمنظومة جديدة؟ (الباب الرابع)... والمواد لا تحتوي على القواعد الأساسية لتطبيق الاحتراف الكلي بالأسلوب المهني الصحيح.... اما الاستثمار فقد جاء في سبع عشرة مادة، الباب الثالث: الألعاب الجماعية أربع عشرة مادة؟ انا أفضل فصل الموضوعين كلا على حدة. او التوسع او تعديل قانون 87/2017.

? القانون مكلف ماليا... ولا اعتقد ان الحكومة ستوافق عليه في هذه الأيام العصيبة... فكيف للحكومة ان تخصص أراضٍ وتبني عليها المنشآت الرياضية (40 مبنى رياضيا جديدا) ومن ثم تعطيها للأفراد او الشركات التجارية مقابل أجر.... لكي تستثمر عليها رياضيا وتجاريا (اعتقد سيكون هناك حرب على من يستطيع اخذ هذه المنشآت؟) فللعلم هناك طلبات كثيرة لانشاء اندية جديدة (مستوفية الشروط) مختلفة الأنواع لدى هيئة الرياضة تنتظر الاشهار؟ من ضمنها (نادي القصر الأحمر بالجهراء).

? هناك عدم وضوح في توزيع المسؤوليات بين الشركة التي ستدير الدوريات الرياضية (المسابقات) وهيئة الرياضة (وليس لمجلس ادارة الهيئة أي دور؟ حيث غيب القانون وجوده) في شأن التراخيص ومن له الحق باعطائها او سحبها.

? واضح ان مجلس ادارة شركة الدوريات ستكون مسؤولة عن كم كبير من المسؤوليات الرياضية وكأننا خلقنا كيانا رياضيا تجاريا جديدا لادارة الرياضة في الكويت (فهي ستأخذ الكثير من الصلاحيات من الهيئة والاتحادات الأربعة (الألعاب الجماعية) واستغرب ان هذه الاتحادات وافقت على هذا الفكرة من غير ان تأخذ رأي اتحاداتها الدولية... فأين دور مجلس ادارة هيئة الرياضة من هذه الفكرة. فهل سيكون لدينا اتحادان للعبة واحدة؟

? كم تمنيت ان تعيد لجنة الشباب والرياضة بقراءة متأنية لمواد قانون 87/2017 وترى كم مهمة أوكلت لهيئة الرياضة لاصدار لوائح او تطبيق قرارات أساسية لبعض الاعمال المهمة في الرياضة منذ اربعة سنوات؟ (مثال: اصدار لائحة ضوابط تأسيس الشركات في الهيئات الرياضية) هل تم تنفيذها...؟ فلو كانت نفذت هذه الضوابط التجارية ما كنا احتجنا لهذا القانون الجديد؟ فتم تكرار نفس الشيء بتكليف هيئة الرياضة بعمل الكثير من اللوائح والنظم الجديدة في القانون الجديد.... الخ.

? لن ازيد لأنني لن انتهي من النقد... ولكنني أقول او اقترح ان يتأنى المجلس من اقرار هذا القانون بهذه الصورة وتؤجله لدور الانعقاد القادم لكي يدرس بتروٍ (وهناك سؤال محير اين المستشارون في اقرار مثل هذه القوانين المتضاربة خصوصا الرياضية؟) وهناك سؤال آخر: هل رئيس واعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي بهيئة الرياضة على علم وهل هم موافقون على هذا القانون؟ يا ليت نسمع رأيهم بشفافية.... والله من وراء القصد.

