انضمام العنزي وخالد والعامر إلى مصابي «كورونا»

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أرسل نادي القادسية كتاباً رسمياً الى اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل لقاء الأصفر مع كاظمة المقرر غداً على ستاد الصداقة والسلام الى موعد آخر إثر اصابة عدد من لاعبي الفريق. وجاء في كتاب القادسية الممهور بتوقيع أمين السر المساعد رفاعي الديحاني: «نود الافادة بأنه قد أصيب عدد (2) لاعب من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا وبناء على ذلك تم اجراء فحص «كوفيد - 19» لاعضاء الفريق بمركز الطب الرياضي بالخالدية وذلك يوم الخميس الماضي وبعد ظهور نتائج الفحوصات تبين الاصابة بفيروس كورونا «كوفيد -19» لعدد (5) لاعبين وعدد (5) من اعضاء الفريق (2 جهاز طبي - 1 إداري - 2 عمال تجهيزات).

وحتى لا يتفشى المرض ولتجنب العدوى والاصابة بالفيروس بين اعضاء الفريق وحفاظاً على صحة كل الرياضيين وسلامة جميع اللاعبين من كلا الفريقين والاجهزة الفنية والادارية والطبية وطاقم التحكيم المشاركين في المباراة فان النادي يطلب تأجيل مباراة الفريق مع نظيره كاظمة ضمن بطولة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الاثنين، علماً بأن نادي كاظمة ليس لديه مانع من تأجيل تلك المباراة». وكان نادي كاظمة خاطب اتحاد الكرة بهذا الخصوص عبر كتاب رسمي ممهوراً بتوقيع أمين السر يوسف بوسكندر وجاء في كتاب كاظمة ما يلي: «نظرا لاصابة بعض لاعبي نادي القادسية وجهازه الفني والاداري بفيروس كورونا المستجد، نفيدكم علما وكبادرة من نادي كاظمة بصفته المستضيف بانه لا مانع لدينا من تأجيل المباراة المذكورة في حال رغب نادي القادسية، وذلك حفاظا على سلامة جميع اللاعبين من كلا الفريقين والاطقم الفنية والادارية المشاركة في المباراة التي سوف تقام في تمام الساعة 8:50 من مساء يوم الاثنين. وكان نادي القادسية أعلن اول من امس اصابة كل من لاعبيه سلطان العنزي ومحمد خالد وطلال العامر بفيروس كورونا المستجد، اذ دخل اللاعبون في فترة الحجر الصحي التي سبقهم اليها الحارس خالد الرشيدي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ اللذان اصيبا بالفيروس أيضا، فيما أعلن القادسية ايضا عن اصابة معالج الفريق الأول لكرة القدم هيثم طلبة واخصائي العلاج الطبيعي د. حسام امين وسكرتير الفريق مهند شكري بفيروس كورونا الى جانب عاملين مع فريق الكرة وعامل مع فريق الجودو وعامل نظافة في النادي ايضاً. من جهة أخرى، وصل الجهاز الفني للأصفر الى البلاد فجر أول من أمس الجمعة، بقيادة الاسباني بابلو فرانكو ومساعدوه، وكان في استقبالهم في مطار الكويت الدولي مشرف الفريق أحمد الهدبة، إذ سيدخل بابلو ومساعدوه في فترة الحجر الصحي الاحتياطي لمدة 14 يوماً. من جانب آخر، تداعت جموع نادي القادسية الى الاعتصام في 06:30 مساء اليوم امام مقر اتحاد الكرة ي العديلية للتضامن مع لاعبي الاصفر ودعم كيان النادي.

