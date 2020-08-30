العربي يتطلع لفوز جديد أمام اليرموك

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تنطلق اليوم الجولة السابعة عشرة وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الممتازة باقامة 3 لقاءات كلها بعيدة عن صراع الصدارة، فيستقبل العربي ضيفه اليرموك على ستاد صباح السالم، ويلعب النصر مع التضامن على ستاد علي صباح السالم، ويتواجه الساحل مع مضيفه الشباب في دربي المنطقة العاشرة.

في اللقاء الأول، يريد العربي صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة مواصلة نتائجه الجيدة بعد عودة النشاط، اذ تعادل الأخضر مع الكويت المتصدر 2-2، ثم فاز على النصر بهدف دون رد. لكن أداء العربي الذي يقوده مؤقتاً الوطني أحمد العثمان لم يكن مرضياً في مباراته الأخيرة رغم الفوز في انتظار استلام اللبناني باسم مرمر المهمة بعد انهائه فترة العزل المنزلي حيث أصيب بفيروس كورونا هو ونائب رئيس جهاز الكرة في النادي خالد عبدالقدوس بعد عودتهما من تركيا الأسبوع الماضي. ويفتقد الأخضر اليوم لاعبه الشاب بندر السلامة الذي أصيب هو الآخر بفيروس كورونا حسبما أعلن النادي على حسابه الرسمي في تويتر. ويضع الأخضر نصب عينيه المنافسه على لقب كأس الأمير الذي بلغ فيه الدور ربع النهائي وتنتظره مواجهة مع برقان يوم 9 سبتمبر المقبل، ويأمل أن يواصل انتصاراته ليدخل المسابقة بروح معنوية عالية.

وبالمثل، فان اليرموك الذي يحتل المركز العاشر والأخير برصيد 8 نقاط، يتخذ هو الآخر المباريات المتبقية من الدوري فرصة للاستعداد لمواجهة الجهراء في الدور ذاته من كأس الأمير في التاريخ نفسه. وبعد العودة من التوقف تعادل اليرموك مع الشباب 2-2 قبل أن يخسر من الكويت 0-3 الجولة الماضية في مباراة لم يظهر فيها الفريق بالصورة المطلوبة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف النصر جاره التضامن في لقاء كان يمكن أن يكون حاسماً في صراع الهبوط لولا اعتماد دوري الدمج في الموسم المقبل. ورغم خسارته مباراتين من 3 بعد عودة النشاط الا أن النصر الذي يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة ظهر بمستوى جيد تحت قيادة مدربه الوطني أحمد عبدالكريم ونجح في الفوز على كاظمة وخسر أمام الكويت 0-2 وامام العربي 0-1 في الجولة الماضية. أما التضامن التاسع بـ 13 نقطة فتعادل مع الشباب وخسر أمام كاظمة 1-2 في الجولة الماضية. وفي اللقاء الثالث تبدو الحظوظ متساوية بين الشباب السادس (17 نقطة)، والساحل الثامن (15 نقطة)، وكان الشباب أعلن عن الاستغناء عن مدربه الروماني «الجديد» فلورين ماتروك بعد تلقي الأخير عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري البحريني، أما الساحل فيقوده المدرب الشاب يوسف جالي، وتتشابه أهداف الفريقين في الاعداد للموسم المقبل مع تبقي جولة واحدة من المسابقة.

