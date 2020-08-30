عودة قريبة لـ«الرياضة الشرطية»

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قال رئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء وليد الصالح ان الاتحاد قرر عودة قريبة للمسابقات الرياضية لكل قطاعات وزارة الداخلية مع بدء المرحلة الخامسة من خطة مجلس الوزراء لعودة الحياة الى طبيعتها في البلاد عقب ايقافها مع انتشار جائحة كورونا.وأضاف الصالح في تصريح صحافي امس السبت أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الأول للاتحاد بعد صدور قرار اعادة تشكيله أخيرا موضحا أن هذه العودة ستكون وفقا للاشتراطات التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد لعودة الأنشطة الرياضية.

وذكر أن الاتحاد اعتمد تشكيل مديري الفرق للألعاب الرياضية للموسم الجديد (2020 -2021) وكلفهم اعداد تصور كامل وخطة شاملة للموسم الجديد بهدف تطوير ألعابهم لضمان تحقيق انجازات مميزة في البطولات الشرطية الاقليمية والدولية المقبلة.

وبين أن المجلس اطلع على آخر مستجدات جاهزية المقر الجديد للاتحاد في منطقة العارضية كذلك على مبنى الاتحاد الجديد لرياضتي الرماية والفروسية في منطقة صبحان لافتا الى أن الاتحاد سيعمل على توفير اعداد جيد للمنتخبات الرياضية الشرطية في جميع الألعاب استعدادا للبطولات الخارجية المقبلة. وتقدم الصالح بالشكر الجزيل لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على الثقة التي أولياها لمجلس الادارة مؤكدا أن المجلس سيعمل على الارتقاء بالمستوى الرياضي الشرطي في الوزارة.

يذكر أن الاتحاد يضم في تشكيلته كلا من عماد بهبهاني نائبا للرئيس والعميد حمد المنيفي امينا للسر والعقيد عبدالله الحمر أمينا للصندوق اضافة الى خمسة أعضاء هم العقيد بحري خالد النجار والعقيد حقوقي صلاح الشطي والعقيد طارق السداني والعقيد حقوقي حمد الهويشل والمقدم عبدالرزاق الياقوت.

