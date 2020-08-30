«طائرة الكويت» يتدرب اليوم في مجمع سعدالعبدالله

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يخوض فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت اليوم تدريبه الأول على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في منطقة صباح السالم. وكان اتحاد الكرة الطائرة انتقل الى مقره الجديد في مجمع الشيخ سعد الذي ستقام على صالة الطائرة فيه منافسات ما تبقى من الموسم المعلق اعتباراً من 5 أكتوبر المقبل. وكان اتحاد الطائرة قرر منح الفرق الاربعة المتأهلة الى المربع الذهبي في الدوري وهم الكويت وكاظمة والعربي والقادسية، الفرصة في التدرب على صالة الطائرة الجديدة وذلك من أجل التعود على اجواء الصالة قبل بداية المنافسات. وسيتدرب غدا الاثنين العربي، والثلاثاء كاظمة، فيما ستدرب القادسية يوم الأربعاء.

