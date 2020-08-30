عاشوراء الحسين

الاخيرة

لكَ منا تحيةٌ وسلامٌ

وثناءٌ يا سيدَ الشُّهداء

كلُّ عامٍ لنا بيومك ذِكْرى

واحْتفاءٌ بالنهضةِ الغرّاءِ

نحن نحيا به امتثالاً لأمرٍ

جاءَ بالذكرِ في بني الزهراءِ [1]

ذاك يومٌ تجسَّدَ الحقُ فيهِ

مثقَلاتُ قطوفةٌ بالعَطاءِ

اِتَّخَذْتَ الإصلاحَ نهجاً قويماً

ذلك النّهجُ سيرةُ الأنبياءِ

في زمانِ الفسادِ نحتاجُ عزماً

كاحْتياجِ الضياءِ في الظّلماءِ

ورجالاً ذوي ضمائرَ تأبىَ

اِنْحِيازاً إلّا إلى الشرفاءِ

فيه للمُصلحينَ رأيٌ ودورٌ

وجهودَ جديرةُ بالثّناءِ

فتَسيرُ الأمورُ سيراً قويماً

وينالُ المُسيءُ شَرَّ الجَزاءِ

هكذا أنتَ أيها السبطُ تَسْعى

لضمانِ الحقوقِ دونَ انْتقاءِ

يا وليداً حباهُ بالحبِّ طه

أنت منه بالبدءِ والاِنْتهاءِ

أنتَ نورٌ يرنُو إليهِ المحبونَ

وفي الأرض أنتَ ظِلُّ السّماءِ

أنتَ رمزُ الفداءِ رُوحاً ومعنىً

صاغهُ اللهُ من سَنىً وسَناءِ

وقتيلاً على الثرى لم يُوارَى

لثلاثٍ باقٍ علَى اْلغَبراءِ

قد بكتهُ السّماءُ والأرضُ حُزناً

بَدَلَ الدّمعِ أمطرت بِالدِماءِ [2]

فاكْتَسى الأفقُ حمرةً لازمتْهُ

منذُ تلكَ المأساةِ في كَربلاءِ

تَسْتَشِفُّ القلوبُ منك معانٍ

كنجومِ السّماءِ في الْعَلياءِ

أيها السبطُ من عُلاكَ ترَجَّلْ

وأَعِدْنا إلى حديثِ الكساءِ

وأَعِدنا إلى مَواثيقَ قومٍ

نَكَثُوها في يومِ عاشوراءِ

حينَ واجهْتَهمْ بسبعينَ فرداً

كلُّ فَرْدٍ مَنارةً للنَّقاءِ

بأبي عصْبةٌ إلى الحربِ هَبُّوا

يفْتَدُونَ الحسينَ يومَ اْلفِداءِ

لم يُبالوا الحتوفَ حين تَنادَوا

في سِباقٍ لحِومةِ الهيجاءِ

يا لِتلكَ النّفوسِ كيف تَلاقَتْ

فسَمَتْ فوقَ هامَةِ الجوزاءِ

وقفةُ العِزِّ تلك صفقةُ بيْعٍ

لحِياةٍ مَصيرُها لِلْفَناءِ

وانْتصاراً لِمَبدأِ الحق فيهِ

بينَ أهلِ الرَّشادِ والأدْعِياءِ

وسَيَبقى الحسينُ رمزَ التّحدّي

بينَ عيشٍ في ذِلّةٍ أو إِباءِ

[1]- الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى ]

[2]- رواه ابن عباس وابن الجوزي وابن سعد في الطبقات الكبرى وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق وآخرون.

