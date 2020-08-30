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الوطن ثم الوطن ثم المواطن


اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
اللهم أصلح حال البلد ومن قبله مسؤوليه
***
سطور أعجبتني
عندما يمسك الحمار بالقلم
وعندما يمسك المجرم بالسلاح
وعندما يمسك الخائن بالسلطة
وعندما يمسك الفاسد الإدارة
وعندما يمسك المنافق الإعلام
وعندما يمسك الحرامي أرزاق الناس
يتحول الوطن الى غابة لا تصلح للبشر
اللهم احمنا من كل مجرم وخائن وفاسد ومنافق وحرامي
آمين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
***
إنا لله وإنا إليه راجعون لوفاة بعض السلطات


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