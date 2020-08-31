أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بدار اليمامة صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه عبر فيها سموه عن خالص تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى المهندسة جنان الشهاب عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزها بجائزتين وبميدالية ذهبية في معرض تورنتو الدولي للاختراعات بكندا لعام 2020.

وأشاد سموه بهذا الانجاز البارز الذي حققته بكل جدارة واستحقاق وبحرصها على رفع اسم الوطن العزيز عاليا في المحافل الاقليمية والدولية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

