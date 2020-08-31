أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر المحمد أمس في ديوان عام وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز التطورات الراهنة في المنطقة. وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض حمد المشعان وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

من جانب آخر استقبل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

