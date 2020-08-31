الأولى

تسعى الحكومة لاستعادة الأموال العامة المنهوبة، عبر عدة طرق رقابية وإحصائية واستقصائية. وفي هذا الصدد حصلت النهار على وثائق رسمية تثبت قضايا وبلاغات التعدي على المال العام حتى تاريخ ابريل 2020. (طالع صـ9)

وأظهرت الوثائق التي تضمنها تقرير لجنة متابعة قضايا المال العام ابريل 2020 الذي رفعه وزير العدل الى رئيس مجلس الامة أن 38 جهة حكومية شهدت تعدياً على المال العام، حيث سجلت 405 قضايا و7 بلاغات، تقدر قيمتها بنصف مليار دينار تقريباً للقضايا معروفة القيمة، فيما ظلت اعداد كبيرة من تلك القضايا مجهولة القيمة لأسباب مختلفة منها عدم انتهاء تقديرها والتحقيق بها.

ومن الامور اللافتة بالوثائق للقضايا سالفة الذكر وجود عملية احتيال الكتروني على مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 150 ألف دولار، فيما تم تسجيل قضية بقيمة 37 ألف دولار على هيئة الاستثمار تخص شراء خمور لإحدى مؤسساتهاـ كما شهدت القضايا شبهات طالت موظفين في شركة المشروعات السياحية بالحصول على ربح بطرق غير مشروعة والإضرار والإهمال بالمال العام، كما تضمنت التعديات على المال العام مكافآت ورواتب صرفت بالخطأ وبغير وجه حق ومبالغ اخرى تاهت في الضيافة، كما ان جزءا كبيرا من غالبية الاموال المنهوبة تمت عبر تزوير في محررات رسمية وطوابع مالية. (طالع ص 09)

وتركزت اعلى القضايا في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بـ69 قضية، تلتها وزارة الداخلية 65 قضية، ثم الصحة 31 قضية، ثم التربية 26 قضية، والكهرباء 25 قضية غالبيتها سرقات لتيار كهربائي.

