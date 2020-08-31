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فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر تطرق الى مسألة التطبيع مع اسرائيل، حيث جاء الرد الكويتي بأن الكويت تحترم الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص، نفى شينكر ممارسة ضغوط اميركية على الكويت للتطبيع مع اسرائيل. واوضح شينكر في لقاء مع الصحافة المحلية عبر تطبيق zoom ان بلاده لا تمارس اي ضغوط من شأنها ان تقيم الكويت علاقات مع اسرائيل، مؤكدا ان زيارته للمنطقة وللكويت لا تتعلق بهذا الأمر.

وقال شينكر: بكل تأكيد فإن مباحثاتنا مع الجانب الكويتي لم تقتصر على العلاقات الثنائية وانما تطرقت الى قضايا المنطقة والاقليم، نافيا ان تكون هناك اي ضغوط على الكويت لاتخاذ خطوات نحو التطبيع ورفض شينكر التعليق على وصف المستشار جاريد كوشنر على ان موقف الكويت راديكالي تجاه القضية الفلسطينية، معللا رفضه بان موقف وزارة الخارجية الاميركية واضح حيال هذا الأمر.

ووصف شينكر اجتماعاته مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ونائبه صباح امس بوزارة الخارجية وكذلك اجتماعه برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بـ«الرائعة» حيث تناول الحوار الاستراتيجي الكويتي - الاميركي المزمع عقده في شهر اكتوبر المقبل في الولايات المتحدة والذي سيتناول العديد من القضايا اهمها الدفاع والتجارة والتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات التي تعاني منها المنطقة ومحاربة الارهاب.

ورحب شينكر بالوفد الكويتي الزائر الى واشنطن، موضحا ان هناك اجراءات ستتخذ بسبب انتشار وباء «كورونا».

واشار الى ان زيارته الى الكويت تأتي ضمن جولة يقوم بها الى المنطقة تشمل لبنان وقطر، موضحا ان الادارة الاميركية تواجه تحديات للتعامل مع الوضع في لبنان، حيث سيبحث هناك كيفية التعامل مع هذه التحديات.

وأكد شينكر على عمق العلاقات الكويتية - الاميركية التي وصفها بـ«المتينة والجيدة» حيث ان بلاده والكويت تحتفيان بمرور 60 عاماً على اقامة هذه العلاقات.

وأوضح ان هناك مصالح مشتركة تجمع البلدين وتمنى الشفاء العاجل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي يتلقى علاجه في المستشفيات الاميركية.

وحول رؤيته لردود افعال الدول الخليجية تجاه عملية التطبيع مع اسرائيل، قال: هناك وجهات نظر مختلفة مع الدول العربية والخليجية حول هذا الموضوع ونحن نحترم هذا الموضوع ونحن نحترم وجهات النظر ولكل دولة في العالم سيادة وهي من تقرر عملية اقامة علاقات مع اسرائيل، مشيرا الى ان اقامة علاقات اماراتية - اسرائيلية تأتي لخدمة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلدين وتعود بالمنفعة على شعبيهما، متوقعا ان تحذو دول اخرى عربية حذو الامارات في اقامة علاقات مع اسرائيل.

وكشف عن زيارة مرتقبة الأسبوع المقبل لوفد من البيت الابيض للمنطقة الذي سيفصح عن اسماء الدول التي ستقيم علاقات مع اسرائيل ولفت الى ان العلاقات مع اسرائيل ليست بالامر الجديد، مشيرا لوجود 3 مكاتب تجارية اسرائيلية في دول المنطقة، موضحا ان الوفد الزائر سيتحدث حول هذا الموضوع وان قرار التطبيع يعود الى هذه الدول دون ضغوط تمارس من الولايات المتحدة.

وحول المساعي الاميركية- الكويتية في ايجاد حلحلة للازمة الخليجية قال شينكر: ان حل الازمة الخليجية امر صعب جدا واستمرارها يؤثر سلبا على مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة ولفت الى ان هناك اهتماما اميركيا ومساعي من اعلى المستوى سواء من الرئيس ترامب او البيت الابيض او وزارة الخارجية الاميركية لايجاد حل لهذه الازمة الا ان الاختلافات عميقة بين الاطراف مشيرا الى ان هذه الاختلافات لها اشكال متعددة في الايديولوجيات ووجهات النظر.

واوضح ان استمرار استخدام الخطوط الجوية القطرية للاجواء الايرانية من شأنه توفير دخل كبير للجانب الايراني. واكد ضرورة ايجاد حل لهذه الازمة وذلك بالتنسيق مع الجانب الكويتي.

واشار الى اهتمام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لايجاد حل لهذه الأزمة وان الجانبين الكويتي والاميركي سيواصلان جهودهما لايجاد حل معربا عن تقديره العميق للدور الكويتي وجهودها لحل هذه الازمة.

وعن الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة تجاه ايران مستقبلا لمنع حصولها على اسلحة بعد فشل مجلس الامن في استمرار حظر بيع الاسلحة لايران قال شينكر: لقد اصبنا بخيبة امل كبيرة تجاه الموقفين الصيني والروسي لرفضهما تمديد حظر بيع الاسلحة لايران لكننا لن نترك اي وسيلة لمنع ايران من الحصول على الاسلحة وذلك بفرض المزيد من العقوبات لان امتلاك ايران الاسلحة بامكانها الوصول الى حزب الله والحوثيين في اليمن وبعض الفصائل في العراق وبالتالي ستتعرض المنطقة الى مخاطر.

ووجه الشكر للكويت ودول مجلس التعاون على دعمهم لموقف الولايات المتحدة بهذا الشأن.

واختتم شينكر مؤتمره الافتراضي بالنفي بان شكوى التحركات الدبلوماسية الاميركية الاخيرة تدخل في اطار الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، موضحا انها تأتي لدفع التعاون بين بلاده ودول الاقليم لاحلال السلام في المنطقة.