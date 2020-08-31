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القدس المحتلة - الوكالات: اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع اسرائيل. وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الاميركي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس المحتلة عشية اول رحلة جوية تجارية بين اسرائيل والامارات «هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة اسرائيل». وأشار رئيس الوزراء الى ان السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، اضافة الى تشاد.

وتأتي الرحلة الجوية «التاريخية» المرتقبة اليوم بعد نحو أسبوعين من اعلان اتفاق تطبيع العلاقات الاماراتي - الاسرائيلي، والذي تم بوساطة اميركية. وستقل الرحلة وفداً اميركيا اسرائيليا يترأسه كوشنر.