الأولى

أعلن وزير المالية براك الشيتان ان الحكومة ستدرس مقترحا قدمته اللجنة المالية البرلمانية حول تخفيض سقف الدين العام ليكون 10 مليارات دينار بدلا من 20 مليارا على ان تكون مدة القانون 3 سنوات وأجل الاستحقاق 10 سنوات. وقال في تصريح للصحافيين امس في مجلس الأمة: الحكومة سترد على المقترح وتحيله الى اللجنة قريبا. وجدد الشيتان تأكيد الحكومة على الضرورة الملحة لهذا القانون، موضحا ان اوجه الصرف ستكون لمشاريع البنية التحتية والانشائية وبما لا يتجاوز 60 % من الناتج المحلي.

وأشار الى ان الحكومة بينت ان جدولة الدين التي يطالب بها النواب ستكون سنوية وبناء على العجوزات التي يظهرها الحساب الختامي، معربا عن امله في التوصل الى توافق مع اللجنة المالية قبل احالة تقريرها الجديد الى المجلس لتتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.

من جانبها اعلنت رئيسة اللجنة البرلمانية صفاء الهاشم: ان التصور الجديد للدين العام يتمثل في ان يكون 10 مليارات دينار ومدة القانون 3 سنوات..وأجل الاستحقاق 10 سنوات ويعاد النظر في القانون ومدده وآجاله خلال 3 سنوات شريطة ان يقدم الوزير القادم برنامجا اصلاحيا مع تقليص المصاريف وزيادة الايرادات. وقالت: ان لم يقدم وزير المالية تصوره حتى 7 سبتمبر فليس لدينا سبيل سوى مخاطبة المجلس بأن الوزير لم يقدم تصورا، ونشرح ذلك في رسالة الى المجلس.

من ناحية ثانية، اكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية اسامة الشاهين ان اللجنة استكملت الاقتراحات للقوانين النيابية مع الجهات الحكومية موضحا ان اجتماع اللجنة سيكون اخر اجتماع لسماع المرئيات الحكومية تمهيدا للاجتماع الختامي للجنة للتصويت على الشكل النهائي لاقتراح تعديل التركيبة السكانية واصلاح اختلالاتها. واشار الشاهين في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الى انهم التقوا ممثلي الجهات الحكومية وتحديدا هيئة القوى العاملة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على عدة امور وملاحظات قيمة قدمها الحاضرون من الجهات الحكومية اهمها ضرورة اضافة الجهات التعليمية في التعليم العام والتطبيقي وغيرها من الجهات التعليمية للجنة العليا وان يكون لها دور في تحديد النسب باعتبارهم سيوفرون البرامج التعليمية التي تقدم عمالة وطنية تسد هذه المهن او الحرف او الشرائح التعليمية المطلوبة في سوق العمل.

واضاف الشاهين ان المجتمعين اتفقوا على موضوع وضع قيود للاستثناءات الموجودة لابناء الكويتيات والدبلوماسيين والعسكريين والتي ستوضع بالقانون وقالوا : يجب ان تكون مصحوبة بشروط وقيود حتى لا تكون بوابة شاسعة وواسعة تفرغ القانون من محتواه.

وذكر ان اخر الملاحظات التي قدمتها الجهات الحكومية وتلاقينا عليها ان العقود الحكومية والتنموية والعمالة المنزلية لا يجب ان تكون مطلقة وغير مقيدة موضحا ان هناك 140 ألف عامل في العقود التنموية و400 ألف على العقود الحكومية و744 ألفا على بند العمالة المنزلية مبينا ان هذه الارقام تمثل 29% من اجمالي سكان الكويت و 41% من اجمالي غير الكويتيين، فلا يحق ان تكون هذه الاستثناءات مطلقة بل يجب ان ترد عليها قيود وضوابط وشروط حتى لا يفرغ القانون من محتواه ويكون بالفعل كابحا لجماح الخلل الفادح في التركيبة السكانية معتبرا الاجتماع ايجابيا، ومبينا انهم بانتظار رأي وزارة العدل بكتاب رسمي فيما يتعلق بالشق الجنائي والعقوبات.