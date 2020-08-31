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أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي الانتهاء من إصدار 105 آلاف بطاقة هي جميع بطاقات المواطنين الذين تقدموا للحصول عليها منذ 20 أغسطس الحالي.

وقال ان اصدار بطاقات المواطنين حاليا يتم خلال 24 ساعة اذا لم يكن عليها موانع اصدار أو تحتاج الى مراجعة مركزية كمعاملات تغيير العنوان.

وأضاف ان الهيئة أصدرت 26 ألف بطاقة من بطاقات العمالة المنزلية (مادة 20) خلال عطلة نهاية الاسبوع ليصبح إجمالي ما تم إصداره منذ استئناف العمل في الخامس من يوليو نحو 115 ألف بطاقة لتلك الفئة.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع البطاقات على فروع الهيئة في المبنى الرئيس بجنوب السرة وفرعي الجهراء والاحمدي خلال هذا الاسبوع.

وذكر انه تم اصدار 190 ألف بطاقة للوافدين منذ استئناف العمل ليصبح إجمالي ما تم إصداره 410 آلاف، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إصدار بطاقات الوافدين في المرحلة المقبلة.

وأشار الى أن تطبيق (هويتي) يغني عن البطاقة المدنية في جميع المعاملات الحكومية والقطاع الخاص بناء على قرار مجلس الوزراء بالاضافة الى مميزات اخرى كالتصديق والتوقيع الالكتروني.