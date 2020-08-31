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أعلن مدير عام هيئة االقوى العاملة أحمد الموسى، اعتماد تعميم لإدارة خدمة أصحاب الأعمال تيسيراً على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية.

واوضح انه تم السماح لهم بتحويل العمالة المسجلة على مشروعات صغيرة ومتوسطة بحد أقصى ثلاثة عمال دون اشتراط إرفاق شهادة تحويل الأجور حتى نهاية العام الحالي. وذكر انه يشترط ألا يكون هناك إيقاف على الملف، مشيرا الى أن إجراء المعاملات سيتم بموافقة مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال، بعد تقديم تعهد من صاحب المشروع يتضمن وفاءه بحقوق العمالة.

وأضاف الموسى أن التعميم ينتهي العمل به نهاية السنة الحالية، مع الالتزام بالضوابط الموضوعة لانتقال العمالة من مشروع إلى آخر، والمشار إليها بالقرار الإداري رقم 712 لسنة 2017 الذي حددها بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل، وأن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر، وأن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.