الأولى

كالعهد بهم، كان رجال «الداخلية» قمة في العطاء واليقظة والسهر على راحة المواطنين والمقيمين، إذ أمَّنوا شعائر عاشوراء في مختلف المحافظات، ورابطت دورياتهم أمام الحسينيات، وفي الطرق المؤدية إليها، تذلل لمرتاديها كل صعب، وتنظم عمليتي الدخول والخروج في مظهر حضاري رائع يليق بالكويت وأبناء الكويت. كان رجال الأمن عوناً لكل من يطلب العون، وسنداً لكل من يطلب السند، لبوا نداء الواجب، فوقفوا على قدم وساق من أجل أن تتم الشعائر في أمان كامل، وفي يسر تام وسهولة شهد بها الجميع. وفي موازاة عطاء الأمنيين، كان هناك عطاء من نوع آخر قدمه رجال الإطفاء، الذين تأهبوا لأي طارئ، واستعدوا لأي حادث، فاتخذوا من مركباتهم سكناً ظلوا فيه متيقظين ومستعدين للتحرك إذا لزم الأمر، أو استدعت الأحداث. وبوجودهم في مركباتهم، أو في مراكزهم اطمأن الجميع إلى أن للحسينيات رجالاً يحمونها، ويضحون براحتهم من أجل سلامة مقيمي الشعائر الحسينية في أي بقعة من بقاع الكويت. أما العاملون في وزارة الصحة، فكانوا نعم المضحي والمستجيب، تركوا راحتهم والتحقوا بأعمالهم، وجابوا الشوارع بسيارات الإسعاف والطوارئ، التي حملت في داخلها كل أدوات الإسعاف، وجميع اللوازم الطبية التي قد يحتاجها أي مرتاد لأي حسينية. كان الأطباء وأعضاء هيئة التمريض على قلب رجل واحد، شعارهم «خدمة الوطن واجب.. خدمة الوطن شرف.. خدمة الوطن حياة». أما مرتادو الحسينيات فقد شعروا بالأمن كله، وبالأمان كله، لأنهم تيقنوا أن خلفهم رجالاً يعطون بلا حدود، ما دام العطاء من أجل الوطن. وفي البلدية لم يكن المشهد مختلفاً، فالكل متأهب وحاضر، وآليات النظافة تعمل على مدار الساعة، تعقيم هنا وتعقيم هناك، تنظيف هنا وتنظيف هناك، والمسؤولون يدركون أن النظافة واجبة في كل وقت، وأنها أوجب في هذه الظروف، التي تهدد فيها «كورونا» صحة الناس وأمن الوطن. شكراً جزيلاً لأبطال الكويت متقدمي الصفوف الأمامية، خصوصا في المناسبات وعند الشدائد والمحن. شكراً جزيلاً لكل فرد وضابط في «الداخلية»، ولكل إطفائي وقف على أهبة الاستعداد لمواجهة الطوارئ، ولصون سلامة المواطن والمقيم. وشكراً جزيلاً لملائكة الرحمة، أصحاب الرداء الأبيض من الأطباء وهيئة التمريض، الذين تثبت الأحداث يوماً بعد آخر أنهم بالفعل الجيش الأبيض، وشكراً لرجال البلدية صناع النظافة وحماة البلد من الأوبئة والأمراض.