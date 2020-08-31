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أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان انتهاء الحظر الجزئي لا يعني انتهاء الوباء، مشيرا الى ان استمرار الانفتاح قرين الالتزام بالاشتراطات الصحية، والجميع اهل لذلك، وعلى قدر المسؤولية بإذن الله.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند: مع رفع حظر التجول الجزئي بعد اشهر من التضحيات والصبر والالتزام الملموس على مستوى المؤسسات والأفراد،مضت مرحلة شهدنا فيها تعاون الجميع، واستجابة ممن آثروا استقرار امن الوطن الصحي على كل شيء، وبمزيد من التعاون والالتزام، سنحقق معاً افضل النتائج.

على صعيد اخر وبالإشارة لما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء وضياع بعض ملفات المراجعين الوافدين في مركز الصحة النفسية نفت مديرة المركز د. خلود العلي ذلك مؤكدة انه لم يتم تسجيل او الابلاغ عن فقد ملفات مشيرة الى انها جميعها موثقة بقسم السجلات الطبية.

وبشأن الوضع الصحي في البلاد اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 412 اصابة جديدة بمرض «كورونا» ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 84636 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 530 حالة مع تسجيل 657 حالة شفاء.

وقالت ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 120 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و81 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبينت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7456 حالة.

وأشارت الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2490 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 614129 فحصا.