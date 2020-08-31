وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بجولة تفقدية لعدد من النقاط الأمنية. واطلع الوزير على آلية العمل الميداني ومدى جهوزية الفرق الأمنية والتنسيق القائم بين القطاعات الميدانية، وتنفيذ الخطة المرورية ضمانا لانسيابية حركة السير، ونطاق توزيع الدوريات الأمنية وانتشارها. وقد قدم الوزير خلال الجولة الشكر لمنتسبي وزارة الداخلية مؤكداً ثقته بهم وباخلاصهم، ويقينه بانجازاتهم في الفترة السابقة، وأنها ستكون محركا لمزيد من النجاحات، لتحقيق اوامر سمو نائب الأمير ولي العهد وتوجيهاته، سائلا المولى العلي القدير ان يديم نعمة الصحة والعافية على صاحب السمو امير البلاد وأن يعود الى ارض الوطن سالماً معافى ويحفظه الله من كل سوء.

وحث اخوانه منتسبي وزارة الداخلية على استمرارية اداء الواجب الوطني، وتحمل المسؤولية جميعا لتحقيق الأمن والطمأنينة للشعب وحفظ امواله والذود عن حرياته.

وكان الصالح اعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل منتسبي «الداخلية» على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال تواجدهم ضمن الصفوف الأولى من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والحد من انتشاره. جاء ذلك في برقية شكر بعثها الصالح إلى عموم منتسبي الوزارة من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين نقلها بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة. وقال الصالح في البرقية «أعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لما بذلتموه من جهود حثيثة يشار إليها بالبنان حيث عملتم بالليل والنهار دون كلل أو ملل كل حسب موقعه من خلال تواجدكم ضمن الصفوف الأولى مع العاملين في جميع مؤسسات الدولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره».

وأضاف « لقد نلتم بهذا العمل تقدير واحترام الجميع من مواطنين ومقيمين.. لقد نذرتم أنفسكم لخدمة الكويت وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة فأديتم واجبكم الوطني بكل مهنية وتفان واخلاص». وسأل الله العلي القدير أن يرفع هذه الغمة وأن يعين منتسبي (الداخلية) على أداء المهام الموكلة إليهم ويديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر، ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه وبمناسبة انتهاء مدة الحظر الجزئي الذي اقره مجلس الوزراء وترسيخ مبدأ تكريم المتميزين قامت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية بحملة شكر وتقدير باسم (عساكم على القوة) توزعت على النقاط الأمنية والتفتيشية. وأوضحت ان هذا التكريم جاء تكليلا للجهود المبذولة من اعضاء قوة الشرطة رجالها ونسائها للسهر على امن وسلامة المواطنين والمقيمين اثناء الحظر الكلي والجزئي الذي فرضته الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

