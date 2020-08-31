وطن النهار

بمناسبة بدء سريان قرار مجلس الوزراء بالغاء الحظر عن جميع المناطق، اعرب محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد عن اسمى آيات التقدير والامتنان للتوجيهات السديدة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد عجل الله بعودته سالماً معافى، ولسمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان هذه التوجيهات مع الجهود اللامحدودة للحكومة جنبت وبتوفيق من الله تعالى الكويت ومواطنيها ومقيمها العديد من المخاطر الجمة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ووجه جزيل الشكر والتقدير الى الوزراء وقيادات ومنتسبي وزارات ومؤسسات واجهزة الدولة الرسمية والاهلية والخيرية والتطوعية، والى جميع ابطال الصف الاول الذين تصدوا ومايزالون باقتدار وتفانٍ لتداعيات الجائحة في مختلف مواقع المواجهة.

وأضاف الخالد: نتوجه بالدعاء بالرحمة الواسعة وبجنات الخُلد لمن توفاهم الله منهم، على امتداد كويتنا الحبيبة عموما، وفي مختلف مناطق محافظة الاحمدي العزيزة على نحو خاص، والتي كانت وماتزال صاحبة الاداء الوطني الاكثر تميزاً وانجازاً كماً ونوعاً.

وزاد: وللجميع نقول من القلب كفيتم ووفيتم فيما مضى من مراحل مواجهة الجائحة، متطلعين الى مواصلة جهودكم الاعتبارية التي شهد لها العالم اجمع ومايزال بالتفرد وجعلت التجربة الكويتية مثالاً يقتدى. وأهاب محافظ الاحمدي بالجميع الاستمرار في الالتزام باقصى درجات الحيطة والوعي والمسؤولية تجاه النفس والآخرين في ظل تأكيد السلطات الصحية عالميا ومحليا عدم اكتمال انتهاء الوباء ووجوب التعايش معه مع ورود احتمالات بموجات اخرى منه، ما يضاعف المسؤولية الشخصية لمختلف افراد الأسرة والمجتمع على السواء. مختتماً بالابتهال الى المولى جلت قدرته ان يحفظ محافظتنا وكويتنا الحبيبة والأمتين العربية والاسلامية والعالم اجمع، ويعجل بتمام زوال الجائحة عنا وعن البشرية جمعاء، وان يبسط سبحانه الأمن والأمان والسكينة والاستقرار في ارجاء الكون.

