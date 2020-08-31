وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي الانتهاء من اصدار جميع بطاقات المواطنين منذ تاريخ 20 اغسطس الحالي وبعدد اجمالي 105 آلاف بطاقة. وقال ان اصدار بطاقات المواطنين حاليا يتم خلال 24 ساعة اذا لم يكن عليها موانع اصدار او تحتاج الى مراجعة مركزية كمعاملات تغيير العنوان. وأضاف ان الهيئة اصدرت آخر دفعة من بطاقات العمالة المنزلية (مادة 20) خلال عطلة نهاية الاسبوع بعدد 26 الف بطاقة ليصبح اجمالي ما تم اصداره منذ استئناف العمل في الخامس من يوليو نحو 115 ألف بطاقة للعمالة المنزلية.

ولفت الى انه سيتم توزيع البطاقات على فروع الهيئة في المبنى الرئيس بجنوب السرة وفرعي الجهراء والاحمدي خلال هذا الاسبوع. وذكر انه تم اصدار 190 ألف بطاقة مدنية للوافدين منذ استئناف العمل ليصبح اجمالي ما تم اصداره 410 آلاف بطاقة مدنية، لافتا الى انه سيتم التركيز على اصدار بطاقات الوافدين في المرحلة المقبلة. وأشار الى ان تطبيق (هويتي) يغني عن البطاقة المدنية في جميع المعاملات الحكومية والقطاع الخاص بناء على قرار مجلس الوزراء بالاضافة الى مميزات اخرى كالتصديق والتوقيع الالكتروني. وأعرب العسعوسي عن الشكر لجميع العاملين بالهيئة على ما بذلوه من جهود كبيرة والعمل 12 ساعة يوميا لتحقيق ما تم انجازه خلال 40 يوم عمل.

