وطن النهار

احيت الحسينيات والمجالس الكويتية، وسط اجراءات احترازية وقائية التزاما بالاشتراطات الصحية، الذكرى الاليمة في استشهاد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثلة من آله واصحابه في واقعة لم يشهد العالم مثلها من الظلم والوحشية والتمادي على دين الله حيث تجرأت مخالب الطغاة على ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة الطف الفجيعة ناهشين كل ما وقعت عليه اعينهم، مدمرين وكأنهم أبالسة ملعونين قد خلقت لهم ارض كربلاء كي تكون صراطهم لجهنم خالدين فيها.

يوم عاشوراء الذي بذل فيه سيد شباب اهل الجنة مهجته وارواح كوكبة مؤمنة خالطت فيها دماء فرسان بني هاشم دماء الانصار الأحرار مقدمينها قرابين لأمر الله ودفاعًا عن رسالة محمد رسول الله بدءًا من رضيع لم يكمل الـ6 أشهر وصولاً لشيخ عاصر النبي الأكرم، مؤدين افضل أنواع الجهاد راسمين اعلى صور التضحية في وجه سلطان جائر اختار ان يكون شفيعه خصيماً له يوم القيامة يوم يبعث الحسين واصحابه متشحطين بدماء الشهادة على رؤوس الاشهاد.

اظلم فجر العاشر من محرم ولم يبزغ وقد كانت عقارب ساعاته تلدغ قلب الحوراء زينب بأحداث متسارعة ملتهبة تتخطف ابطال الهيجاء من حولها من أنصار وبني هاشم حتى فجعت بأخوانها، لتسجل الذكرى الاليمة وما تفاصيلها الحزينة في صفحات التاريخ، ودفع مجالس ذكر اهل البيت عليهم السلام والحسينيات في العالم الاتشاح بالسواد عبر السنين الطويلة في كل عام من ذكرى الفاجعة الكربلائية التي المت بريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين واهل بيت النبوة واصحابه عليهم السلام اجمعين.

وواصل المعزون من محبي اهل بيت النبوة عليهم السلام ليلة العاشر حزنهم بيوم امس بالآهات والحسرات ذارفين الدموع على مصاب آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وعند الصباح ضجت المجالس بقراءة مقتل الحسين واهل بيته عليهم السلام واصحابه رضوان الله عليهم، وتعالت أصوات الخطباء في لحظات وصف استشهاد سيد شباب اهل الجنة الحسين بن علي عليه السلام واهله واصحابه عليهم السلام واحداً تلو الآخر دفاعاً عن الاسلام واهله، وما حدث لآل البيت عليهم السلام وأصحاب الحسين رضوان الله عليهم من قتل وسبي وحرق خيام وتلويع للأطفال.