وطن النهار

خصص خطباء المنابر الحسينية الليلة التاسعة من الليالي العاشورية في ذكرى استشهاد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين -عليه السلام- واخوته وابنائه وابناء عمومته -عليهم السلام- واصحابه -رضوان الله عليهم-، في احياء ذكرى استشهاد ابن الحسين علي الاكبر -عليهما السلام-.

وارتقى المنبر الحسيني في حسينية النور الشيخ حسن الشمالي، موضحا ان علي الاكبر -عليه السلام- كان اول من استشهد في القتال من بني هاشم حيث تقدم مستأذناً والده للقتال وكان مضيء الوجه يشبه سيدنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في الشكل والاخلاق

واضاف: «كان اهل البيت -عليهم السلام- عندما يشتاقون لرؤية رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يأتون لرؤية علي الاكبر، وقد خرج علي الاكبر للقتال مرتجزاً أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، وقاتل قتال الابطال حتى استشهد وعند سقوطه صاح السلام عليك يا أباه يا حسين وبعدها ذهب اليه الحسين وبني هاشم واحضروه وكان الجيش قد مزقوا جسده تمزيقاً.

وتوجه الشمالي بالدعاء لامة الاسلام والمسلمين وان يمن الله عز وجل عليها بالامن والامان.

