وطن النهار

احيا مجلس حجر بن عدي -رضى الله عنه- «العطية» الليلة التاسعة من ليالي محرم الحرام المخصصة في احياء ذكرى مقتل شبيه الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- علي الاكبر بن الحسين -عليه السلام- حيث اعتلى المنبر سماحة الشيخ محمد الدماوندي قائلا: يجب على الانسان أن يعرف نفسه هل هو من اهل الجنة او من اهل النار وذلك من خلال التزامه بأوامر الله ونهيه والتقرب من الله والبعد عن المحرمات.

واضاف: قال الله عز وجل في محكم كتابه «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ومن وصايا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لابي ذر «اغتنم شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك» متطرقا لسرد استشهاد علي الاكبر -عليه السلام- وهو الذي كان يقول والده اذا اشتقنا لرؤية وجه رسول الله نظرنا اليه كونه اشبه الخلق خلقاً وخلقاً في جده رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

واشار الدماوندي الى ان علي الاكبر خرج لقتال الاعداء مرتجزا «انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي»، ثم كر الكرة بعد الكرة، فنظر اليه ابن مرة العبدي فقال: «علي آثام العرب ان كر ومر بي لو لم اثكل امه»، فبينما هو يشد على الجموع يرتجز اذ ضربه العبدي وصرعه فنادى: «يا ابتاه عليك مني السلام، وهذا جدي قد سقاني بكأسه الاوفى، وهو يقرؤك السلام ويقول لك العجل العجل»، ثم شهق شهقة كانت فيها نفسه فانقض اليه الحسين -عليه السلام- قائلا: يا بني قتل الله قوما قتلوك، ما اجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول يا بن علي الدنيا بعدك العفا»، ثم قال لفتيانه: «احملوا اخاكم الى المخيم» اذ كان اول قتيل من اهل بيت الحسين.

