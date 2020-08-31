وطن النهار

احيا جميع ابناء جالية البهرة المقيمون بالكويت يوم عاشوراء في بيوتهم عن طريق اونلاين حيث سمعوا خطبة عظمة سلطان البهرة د. مفضل سيف الدين حيث ذكرهم بتضحيات اهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم خصوصا استشهاد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين رضي الله عنه واهل بيته في يوم عاشوراء.

وفضلت حسينيات ابناء جالية البهرة هذه السنة عدم استقبال الرواد في ظل استمرار تفشي وباء كورونا والاكتفاء ببث مجالس المحرم عبر أونلاين وشكر جميع الخطباء الحكومة خصوصا وزارة الداخلية لتوفير وتقديم جميع التسهيلات لعقد مجالس في محرم الحرام، واخيرا دعو الله تعالى بأن يمن على سمو امير البلاد بالصحة والعافية وان يرجع الى ارض الوطن بالقريب العاجل ولسمو ولي العهد الامين بالصحة والعافية وان يعم على الكويت الامن والاستقرار والسلامة والازدهار وان يتم القضاء على فيروس كورونا في القريب العاجل.

