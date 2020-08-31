وطن النهار

أحيت حسينية «الأوحد» في المنصورية مساء اول امس شعائر الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام 1442 هجري حيث ارتقى المنبر الخطيب السيد حسن الحمود والقى محاضرة بعنوان «ذكر الله تعالى» وبدأ حديثه بالآية المباركة (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى)، وقال الانسان في هذه الحياة عليه مسؤوليات تجاه اهله ومجتمعه وهو منشغل بهذه المسؤوليات ويلبي حاجة اهله وحاجة المجتمع وحاجته هو نفسه، وهذه الأمور قد تلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتجر الانسان الى ان ينسى ذكر الله، فالله سبحانه وتعالى يجر هذا الانسان حتى يذكر الله تعالى بان جعل له الصلاة وفرض الفرائض الخمس وقد اوجبها حتى لا ينسى الانسان ذكر الله إضافة الى الحج والصيام وهي محطات الانسان يتزود بها فيذكر الله سبحانه وتعالى وهذه بالواقع اذا لم يضعها الله تعالى للإنسان فطبيعي ألا يذكر الله وينسى، وهنا يشدد الله سبحانه بان من اعرض عن ذكره له معيشة ضنكا انما المقصود هو الانسان الذي لا يذكر الله مطلقا انما يعتمد على نفسه وقوته وامواله ويستغني عن الله في كل حاجاته وينسى ان الرازق هو الله تعالى وتعلقه في الدنيا يجعله ينسى ذكر الله تعالى، والامام الحسين سلام الله عليه يقول «اني أرى الدنيا تغيرت وتنكبت وادبر معروفها ولم يبق منها الا خصاصة كخصاصة هذا البناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه «ويقول» الدين لعق على السنتهم يدورونه ما دارت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون»، فترى الانسان بمجرد ان ينعم الله عليه ينسى الله تعالى ولا تتصور ان هذا الانسان الغني، فكثير من الناس يتمنى ان يكون ولا يدري ان المصلحة ألا يكون غني لتصوره ان الأغنياء يعيشون الراحة والسعادة.

وأضاف: في يوم عملوا مقابلة مع مليونير سويدي وسألوه كيف حياتك فقال انا كل ما تدخل علي أموال احزن اكثر فقال لأني لا أرى في هذه الحياة لذة او طعم وظل سنين طوالا وهو يبحث عن السعادة في حياته، وبقيت على ذلك مدة طويلة وفكرت ان هذه الأموال هي سبب سعادتي قررت اتبرع بالأموال الى الفقراء والمساكين واشترى له بيتاً 19 متراً مع عائلته.

وتابع: والمقصود بذكر الله هو ان الانسان يلهو عن ذكر الله ومن الطبيعي ان ذكر له له تأثيره وفائدته، هناك ناس يتأثرون بالاذكار وهناك أناس لا يؤثر فيهم شيء، وكذلك القرآن «فكم من قارئ للقران والقرآن يلعنه»، والانسان يجب ان يوفي حق الناس ولا يعتدي عليهم فحقوق الناس سوف تبقى معلقة برقبته الى يوم القيامة حتى لو رأيناه يحضر حسينيات ويبكي، ويوم القيامة يأتي ذلك الانسان ويجر الى باب جهنم يقول يارب ما ظني بك هكذا، واذا بالباري عز وجل يقول كذب عبدي لكن ادخلوه الى الجنة، قد يكون هذا لم يصل او يعمل حسنات او لم يصم ولكن الله رحمان رحيم، لكن حقوق البشر حتى الله سبحانه وتعالى لا يتدخل بها ويجب ان تؤدي حقه وليس معناه ان تأتي الحسينية وتبكي وتقول يشفعون لي، يقال ان رجل تداين من شخص والح عليه صاحب الدين فنفى انه اخذ شيئاً منه ولم يعطه شيئاً فقالوا له ان هناك رجلاً بالنجف ممكن ان يضغط عليه فيعطيك دينك، وبالفعل ذهب له وقص عليه القصة وطلب منه ان يكلمه، فقال له انا سأكلمه كلاماً غصبا عليه سيدفع لك المبلغ وبالفعل ذهب له وقال له ارجع المال للرجل فانكر وقال لم يعطني شيئاً، فقال له لم يعطك شيئاً، فانا ساقول لك قصة وبعدها انت حر تعطيه ام لا فقال القصة: انا اقترضت من رجل يهودي درهمين واعطيته درهماً وبقي الثاني فمات اليهودي وقلت الموضوع لن يطالب فيه احد فيقول بالرؤيا رأيت اني في يوم القيامة ونصبت الموازين ومن شدة الهول عطشت وذهبت الى الكوثر ورأيت الامام علي -سلام الله عليه- واقفا هناك عند الحوض فقلت له سيدي ومولاي انا عطشان فقال لا اذهب لن تشرب أولا ارجع لليهودي درهمه ومن ثمة ارجع، فقلت له كيف اعطه ربما مات وفي هذه الاثناء واذا بهم يجران اليهودي الى جهنم، فالتفت لي وقال هذا الرجل اخذ مني درهما ولم يرجعه، فقلت سأعيده له وقلت له ماذا تريد فقال لا اريد المال ولكن اريد ان اضع اصبعي هذا على رجلك ومن شدة الحرارة فزعت من النوم واراه مكان الحرق، فقال اذا هذه القضية هكذا فبالفعل هذا الرجل اعطاني وانا سأرجع له ماله، فالإنسان يجب ألا يكون فقط لقلقة لسان ويتعلق باهل البيت ويتكلم على الناس ويأكل حقوقهم، وهناك ناس في الواقع يذكرون الله سبحانه وتعالى وعاقبتهم الى سوء.

نماذج عديدة

وتابع: وعندنا نماذج عديدة في كربلاء مثل عبدالله بن الحر الجعفي التقى به الامام الحسين سلام الله عليه في الطريق وهذا كان من محبي الامام ورواة الحديث وارسل واحدا من أبناء عمومته وذهب اليه وقال له الحسين يدعوك الى نصرته فتعال الى الحسين فلم يستجب وبعدها الحسين بنفسه ذهب اليه فقال له اني ادعوك وهي فرصة سانحة له ان تنصرني وتستشهد بين يدي، فرد على الامام انا لا استطيع فانا رجل معروف بالكوفة ولي شأني وانا لم اخرج من الكوفة الى كربلاء الا لأني فار من هذه القضية وانا عندي فرس قوي وممكن ان تهرب به وانا بالنتيجة سوف ابعث عيالك الى المدينة والامام قال له لا شأن لي بفرسك بل اريد نصرتك، وكان عاقبة هذا الرجل انه خرج على المختار وقتل شر قتلة، ولهذا نردد دائما اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، وعكس هذه الشخصية زهير بن القين فقد كان عثماني الهوى وليس من اتباع الامام علي عليه السلام وبعيد عن اهل البيت وبمجرد ان جلس معه الامام الحسين جلسة واحدة جاء مستبشرا الى زوجته وقال لها اذهبي الى اهلك وانا سأذهب لاستشهد مع الحسين واصبح مركزا مهما في معسكر الحسين لدرجة انه يرفع الراية ولذلك كلما زرنا الحسين لابد ان نزوره مع الاصحاب وقورن اسمه واسم الحسين سلام الله عليه في مركب واحد وسفينة واحدة.

أهل البيت

وزاد: ومن النماذج السيئة عمر بن سعد كان على شك هل يقاتل الحسين ام لا ولكن الدنيا غرت هذا الرجل وكان يقول أخير نفسي واني لحائر، أأترك ملك الري والري منيتي ام اذهب مأثوما بقتل حسين،، حسين ابن عمي والحوادث جمة، ولي في الري قرة عيني، يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فان صدقوا فيما يقولون فاني اتوب الى الرحمن في سنتين، ومثل هذا لا يوفق الى التوبة، وأيضا جلس معه الحسين ودعاه الى نصرته فرد عليه انا عندي بيت واخاف يهدم فقال له الحسين (ع) انا ابنيه وقال للحسين (ع) عندي مزارع وضياع أخاف تسلب فقال له الحسين انا اعوضها له، فقال عندي أبناء فقال له الحسين انا اتكفل بأبنائك وظل هكذا مصر ان لا ينصر الحسين -عليه السلام- فقال له الحسين ويحك لا اكلت من بر العراق فقال في الشعير كفاية، وبالفعل الرجل لم يكن فقط متردد بل اصبح من معسكر الأعداء وهو القائل اشهدوا عند الأمير انني اول من رمى وروع الفاطميات والعلويات وليس هكذا فقط هو الذي امر الخيالة ان تدوس صدر الحسين ووصل الى درجة من الخسة والدناءة حتى عبدالله الرضيع والذي خلف جرحاً في اهل البيت والامام الحجة اذا خرج يخرج عبدالله الرضيع الى الملأ ويقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الزند الى الزند، ونحن الان نلاحظ الطفل الصغير يأتون له بإبرة ناعمة جدا حتى لا يتألم ومع ذلك يبكي والرضيع سهم كبير يدخل في رقبته ويذبحه من الوريد الى الوريد فكيف يكون ذلك الألم وهي مصيبة كبيرة، والمختار عندما امسك بحرملة الاسدي قال له يا حرملة كيف طاوعك قلبك ان تقتل هذا الطفل الرضيع الم يرق قلبك، فقال حينما وضعت السهم في كبد القوس ما رق قلبي ورميته مارق قلبي ولكن حينما اخرج الطفل الرضيع يده من القماط واعتنق والده الحسين رق قلبي ولم اتحمل وسقطت على الأرض فحتى الأعداء لم يتحملوا هذه المصيبة.

واقامت حسينية الشامية ليلة اول امس مراسم احياء ليلة العاشر من محرم ليلة عبدالله الرضيع وشعائر ليلة الوداع وارتقى المنبر الشيخ كاظم العامري وبدأ حديثه بقوله تعالى (قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون)، وقال: في مثل هذه الليلة على ارض كربلاء فريقان، الحسين واصحابه في خيامهم ولهم دوي كدوي النحل في صلاة ودعاء واستغفار والذكر والصلاة التي ادوها في مثل هذه الليلة قل مثيلها لان الانسان في وضعه الطبيعي قد يصلي وتشغله الدنيا بهمومها ومشاغلها ولكن أصحاب الحسين في مثل هذه الليلة عندما يقيمون الصلاة يقيمونها بخشوع لان ليس بينهم وبين الجنة ورؤية النبي الا سواد هذه الليلة لا يمسي عليهم يوم غد الا وهم مع النبي محمد وال محمد، والصلاة هذا الرابط بين العبد وربه ولا ينفعنا شيء من دون الصلاة ولا نبلغ شفاعة اهل البيت ان لم نكن من المصلين والامام الصادق عليه السلام يقول «لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته»، أبو تمامة الصائدي تسلل الى الكوفة بعد ما اغلق أبوابها ووصل الى كربلاء، الكوفة عاصمة الامام وأهلها نصروا المختار وزيد والتوابين وكان ولاتها من أعداء اهل البيت وشيعتهم قتلوا منهم الكثير، وكان أبو تمامة راميا أصاب مائة سهم في الأعداء وعندما جاءت الصلاة قال يا أبا عبدالله حان وقت الصلاة فقال له الامام ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين.

جمع الصلاتين

وتابع: ثم ان الامام الحسين عليه السلام لما زحف الجيش في مساء هذه الليلة قال لأخيه ابي الفضل ما بال القوم، قال انه وصل الامر الى ابن سعد اما ان تقاتل الحسين واما ان تتنحى وتعطي الامر لشمر بن ابي الجوشن ويريد ان يبدأ القتال فقال عليه السلام ما عهدت العرب ان يبدؤوا القتال في الليل فكيف هؤلاء، واذا بأصحابه فرحين مشتاقين ان ينقضي سواد هذه الليلة، قال اخي استمهلهم هذه الليلة حتى اقضيها بالصلاة، فاذا كنت تحب الحسين احب الصلاة ولا تتركها حتى لا يتركك الحسين عليه السلام، وعندما اصبح الصباح كان أصحاب الحسين تهيؤوا للصلاة جماعة وعند الزوال استمهل الامام عمر بن سعد ان يمهله حتى يصلي، ومن ثم ولد ابن سعد حرض اباه على الحسين ليقطع عليه صلاته لكي لا يكون كاذبا قال عن الحسين انه خارجي ولا يصلي فامر الرماة ان يرموا الحسين وهو في حالة الصلاة واذا بأصحاب الحسين منهم من يتلقى السهام بصدره وبدنه وصلوا صلاة الخوف ذاك اليوم.

الطفل الرضيع

وأضاف: وكان الامام يخرج فيقول الا من ناصر الا من معين وكان بعض الناس قد خرجوا من معسكر الأعداء وانضموا الى الحسين عليه السلام، ولكن بعد ذلك لم يجد الا طفلا رضيعا قال اخيه ناوليني الطفل الرضيع ويقال ان الرباب جاءت الى زينب وقالت أخيه خذوا طفلكم حتى يموت عندكم لأنه صار يتلظى ونشف بدنه وجف والعيون غارت من شدة العطش ويتلظى وجاء به الامام وجعله تحت ردائه خوفا عليه من الشمس وقال يا قوم اذا كان ذنب للكبار فما لقد قتلتم ابنائي واخوتي وانصاري ولم يبق لي أحد الا هذا الطفل الرضيع خذوه فاسقوه ماء فانه لا يضركم ولا يضربكم بسيف ولا يضربكم برمح فمنهم من يبكي على حال الحسين ورضيعه ومنهم من يقول اسقوه ماء فانه لا يضركم ومنهم من يقول اذبحوا هذا الطفل الرضيع لا تبقوا باقية لأهل هذا البيت واذا بالمعسكر كاد ان ينقلب فقال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم قال او ارسل اليه ماء فقال ويحك اذا وصل الخبر لابن زياد يعاقبك قال او ما تنظر الى بياض نحره كإبريق فضة وقال وضعت سهما ذا ثلاث شعب وسقي بالسم في كبد قوسي ورميت وما ان وصل الى نحر الرضيع حتى شكه على صدر ابيه ورمى به الى السماء وقال اللهم لا يكون اليه رضيعي اهون من فصيل ناقة صالح فانتقم لنا من القوم ورجع به الى الخيام مضرجا بالدماء.