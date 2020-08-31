إيمانيات

إنّ الذين أوصونا بتخليد عزاء الحسين إنّما أوصونا بذلك لأنّ هدف قيامه كان هدفاً مقدساً، وأرادوا لهذه المدرسة أن تخلد إلى الأبد. انّك لن تجد نموذجاً خالداً شبيهاً بنموذج المدرسة الحسينية، وإذا ما وجدت نموذجاً شبيهاً بالحسين بن عليّ عندما يحق لك أن تتساءل لماذا نحن نجدد العزاء والذكرى له كلّ عام؟! وإذا ما وجدت فعلاً من يناظره في الذي حصل في واقعة كربلاء إن كان في درجة الابتلاء والمصيبة التي حصلت له، أو في فكره التوحيدي، أو في مظهر إيمانه ومظهر معرفته لله، أو في إيمانه الكامل بعالم الآخرة، أو في رضاه وتسليمه، في صبره واستقامته، في رجولته وثباته، وعزة نفسه وكرامته، وفي طمأنينة النفس لديه، في فكره المتحرر والطالب للحرِّية، في شوقه وتوقه لخدمة الناس، إذا ماوجدت فعلاً نظيراً له في هذه الدُّنيا لحق لك إذن أن تسأل: لماذا نحن نخلد الحسين (عليه السلام)؟

انّه الإنسان الذي لا بديل له ولا نظير، ونحن إذ نحيي اسم الحسين وثورته إنّما نقوم بذلك من أجل أن تنعكس علينا بعض الظلال من روح الحسين بن عليّ (عليه السلام). ونحن إذ نسكب دمعنا إنّما نسكبه حتى تنسجم روحنا مع روحه، وتتعالى قليلاً لتلتحم مع الروح الحسينية. ولو انّ ذرة من همته، أو من غيرته، أو من حريته، أو من إيمانه، أو تقواه، أو توحيده، تشع علينا فتسيل مجاري الدمع من مآقينا، فإنّ ذلك الدمع سيكون لا شكّ ذا قيمة بالغة للغاية. ولو قالوا لك انّ قيمة ذلك بحجم جناح ذبابة فإنّ ذلك ينبغي أن يكون عندك بقيمة الدنيا كلّها، ولكن هذا الدمع يختلف عن ذلك الدمع الذي ينسكب لسقوط الحسين هباءً، انّه الدمع الذي يسيل منك على أساس الانسجام والتلاحم مع الحسين بن علي، واتباع نهجه وسيرته، فهذا هو الدمع الذي لو نزل بحجم بعوضة منك فإنّه يساوي الدنيا كلّها. أراد أئمتنا لنا أن نرى هذه المدرسة العملية ونشاهدها حتى يتبيّن لنا بأنّ أهل بيت النبوة خير دليل وخير شاهد على صدق النبيّ. والحسين هو ابن النبيّ، فعندما يأتي ويعرض إيمانه في إطار تعليمات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنك ترى النبيّ يتجلّى فيه.

إنّ الأشياء التي يتحدث عنها البشر، ويتمنون تطبيقها ولكنهم يعجزون عن ترجمتها إلى العمل تراها متبلورة في وجود الحسين بن عليّ (عليه السلام). كيف يمكن لروح الإنسان أن تكون غير قابلة للكسر وصامدة إلى هذا الحد؟ سبحان الله! إلى أين يصل الإنسان؟. كم يجب أن تكون روح الإنسان غير قابلة للهزيمة والانكسار حتى ترى جسمها يتقطع قطعة قطعة، وتتفتت أبدان شبابها وأبنائها أمامها ذرة ذرة، ويعطش بدنها عطشاً شديداً لدرجة انّها عندما تنظر إلى السماء تفقد الرؤية تماماً، ولا ترى أمامها سوى أشباح، وعندما تنظر حولها ترى أهلها وقد أصبحوا أسرى بيد العدو، وأنها فقدت كلّ شيء تملكه ما عدا شيء واحد لم تفقده، انّه الروح التي لن تنهزم أبداً. ليس هناك أيّة واقعة في التاريخ تعكس فضائل الإنسانية كواقعة كربلاء حتى نذكرها بدلاً عن هذه الواقعة، لذلك لابدّ لنا من إحياء هذه الواقعة وتخليدها، في تلك الواقعة استطاع جمع يبلغ اثنين وسبعين نفراً من هزيمة جمع كثير بلغ تعداده حوالي الثلاثين ألفا بقوة الروح والمعنوية العالية، فكيف هزموهم؟! لقد هزموهم قبل كلّ شيء بروحهم العالية، فبالرغم من كونهم كانوا أقلية ينتظرهم الموت الحتمي لكن أحداً منهم لم يتحول إلى معسكر العدو، في حين انّ العديد من معسكر الأكثرية قد التحق بهم وعلى رأسهم قائد القوات الحر بن يزيد الرياحي مع ثلاثين نفراً من جماعته، وهذا دليل ظاهر على انّ الأقلية قد ربحت المعركة روحياً، في حين انّ الطرف المقابل قد خسرها معنوياً. ثمّ انّ ما قام به عمر بن سعد في كربلاء كان دليلاً واضحاً على انكساره النفسي، وهزيمته الروحية، أما جنود عمر بن سعد فانّهم امتنعوا عن النزال والمبارزة وجهاً لوجه مع جند الحسين وأصحابه بالرغم من قبولهم المبدئي الذي أعقبه تراجعهم المخزي. انّ أبا عبالله الحسين قد خطب في يوم عاشوراء مرات عديدة قبل البدء بالمعركة، انّ خطبه بحد ذاتها تدعو إلى العجب حقا! انّ أهل الخطابة يعرفون جيداً انّه ليس سهلاً على المرء أن تجود قريحته بتلك الخطب الجياشة الرفيعة في الظروف العادية، لابدّ لروح الإنسان أن تتعرض إلى هزة عالية لاسيّما إذا كانت الخطبة من النوع الرثائي، ولابدّ لقلب الإنسان أن يتحرق ويتفطر كبده حزناً حتى يتمكن من القاء مرثية بذلك المستوى الرفيع. ها هو عبدالله يناديهم: «تباً لكم أيتها الجماعة وترحا!! حين استصرختمونا والهين، فاصرخناكم موجفين»، انّها حقاً نموذج رائع من خطب عليّ، وإذا وضعنا خطب عليّ جانباً فإنّه يمكننا القول عندها بانّه لا وجود لمثلها في الدنيا كلها، لقد اخافت خطب الحسين قائد قوات العدو عمر بن سعد بحيث انّه (عليه السلام) عندما بدأ في خطبته الثالثة كان العدو قد وصل إلى آخر درجات الإنحطاط والانهزام النفسي، الأمر الذي دفع عمر بن سعد أن يطلب من جنده الاستعانة بالصفير والتشويش على الخطبة الحسينية حتى لا يسمعها العسكر ويتأثر بها، أليست هذه علامة واضحة من علامات الهزيمة؟ أليست هي في الوقت عينه علامة انتصار الحسين؟

وحتى نفهم وندرك هذه المعاني طُلب منا أن نحيي عزاء الحسين حتى ندرك عظمة الحسين، ونبكي عليه من زاوية المعرفة والإدراك لمعاني نهضته، انّ معرفة الحسين ترفع من درجتنا عند الله، وترفعنا إلى مستوى الإنسانية، وتجعلنا أحراراً، ومن أهل الحقيقة، وأهل العدالة، وتجعلنا نصبح مسلمين واقعيين وحقيقيين، انّ مدرسة الحسين مدرسة صناعة الإنسان وليست مدرسة ارتكاب الذنوب، وانّ الحسين متراس العمل الصالح لا متراس الذنوب والرذيلة.

