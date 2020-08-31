إيمانيات

زينب بنت أمير المؤمنين.. زينب بنت فاطمة الزهراء سيِّدة نساء العالمين.. زينب رفيقة الحسين.. زينب الكبرى بطلة كربلاء.. زينب ثمرة زواج أمير الؤمنين عليّ بن أبي طالب والصِّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليهما السلام)، زينب نشأت وترعرعت في البيت النبوّي العلوي الفاطمي الذي ما من عمل صغير أو كبير إلّا وكان الله قبله ومعه وبعده. تغذّت (عليها السلام) منذ طفولتها من فكر وروح وشجاعة وصلابة أبيها الإمام عليّ (عليه السلام)، وتوالت عليها المصائب منذ نعومة أظفارها، فقد رحل جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن بعده أُمّها الزهراء (عليها السلام)، وقُتِل أبيها الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) وهو قائم في المحراب يناجي ربّه، ودس السم لأخيها الإمام الحسن سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلفظ كبده وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وتشهد مصرع أخيها سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، وأخوها العباس (عليه السلام)، وأبناء إخوتها وإبناءها الأخيار وذلك في يوم عاشوراء يوم البطولة والفداء يوم وقفت فيه زينب (عليها السلام) لتحمل الآلام والصبر. قد واكبت (عليها السلام) حركة الإمام الحسين (عليه السلام) خطوة بخطوة منذ خروجه من مدينة جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مروراً بحرم الله الآمن مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة ومصارع الشهداء إلى الشام مع السبايا من أهل البيت رجوعاً إلى مدينة جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). السيِّدة زينب (عليها السلام) هي شريكة الإمام الحسين (عليه السلام) في نهضته الإصلاحية وثورته المباركة، زينب رفيقة الحسين (عليه السلام) يحدّثها وتحدّثه يناجيها وتناجيه، يحدّثها (عليه السلام) عن النتائج الصعبة التي تنتج عن المعركة، هذه التربية والتنشئة المباركة منحت الحوراء زينب (عليها السلام) العلاقة الوثيقة مع الله تبارك وتعالى ممّا أعطاها الخُلق الرفيع والقوّة على تحمّل المصائب وصلابة الموقف، فقد وَقفت (عليها السلام) بكلِّ شموخ.. وَقفت موقف القوّة.. الموقف الرسالي ووضعت كفيها تحت جسد الإمام الحسين (عليه السلام) وقالت: «اللّهُمّ تقبّل منّا هذا القربان». السيِّدة زينب (عليها السلام) وحيدة في ساحة المعركة قُتِل الإمام الحسين (عليه السلام)، قُتِل أبناءها، قُتِل الأصحاب لم يبقَ معها إلّا العليل الإمام زين العابدين (عليه السلام). تنظر (عليها السلام) إلى ساحة المعركة، امتلأت بجثث الشهداء الأبرار ومن الجانب الآخر الأرامل، والأطفال اليتامى، ولا من مُعيل فأدخلت السكينة في قلوب الأطفال والنساء وهدأت من روعهم، وقفت الموقف البطولي المشرِّف في مجلس الكوفة شامخة صابرة متحدّثة: «هؤلاءِ قومٌ كتبَ اللهُ عليهِم القَتلَ، فَبَرَزُوا إلى مَضَاجعِهم، وسَيَجمَعُ اللهُ بَينَكَ وبَينَهم فَتُحَاجُّ وتُخَاصَمُ، فانظُرْ لِمَن الفَلجُ يَومَئِذٍ، ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يا بنَ مَرجَانةَ...». وتقف الموقف الرسالي الآخر في الشام وهي بنت أمير المؤمنين تقف الموقف الصلب ورأس الإمام الحسين (عليه السلام) أمامها والأطفـال والنِّساء حولها خاطبة: «ثمّ كِدْ كَيدَكَ واجهَدْ جُهدَكَ! فَوَالذي شَرَّفَنَا بالوَحيِ والكتابِ والنبوَّةِ والانتِجابِ لا تُدرِكُ أمَدَنَا ولا تَبلُغُ غايَتَنا. ولا تَمحُو ذِكرَنا ولا تَرحَضُ عنكَ عَارُنا. وهل رَأيُكَ إلّا فَنَدٌ وأيّامُكَ إلّا عَدَدٌ وجَمعُكَ إلّا بَدَدٌ يَومَ يُنادِي المُنادِي: ألا لُعِنَ الظالِمُ العَادِي...». السيِّدة زينب (عليها السلام) في خطبتها في الشام تخـاطب الطاغيـة قائلة: «وما فَرَيتَ إلّا جِلدَكَ، وما جَزَزْتَ إلّا لَحمَكَ، وسَتَرِدُ على رسولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) بما تَحَمّلْتَ من ذُرِّيتِهِ، وانتَهَكْتَ من حُرمَتِهِ وسَفَكْتَ من دِماءِ عِترَتِهِ ولُحمَتِهِ، حيثُ يَجمَعُ بهِ شَملَهم ويَلُمُّ بهِ شَعَثَهم ويَنتَقِمُ من ظالِمِهِم ويأْخُذُ لهم بحقِّهم من أعدَائِهم.