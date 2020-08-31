مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل موجهة لرئيس مجلس الأمة حصلت «النهار» على نسخة منها عن وجود 405 قضايا و7 بلاغات تتعلق بقضايا المال العام تخص 38 جهة حكومية بقيمة تقريبية تصل إلى 500 مليون دينار لبعض تلك القضايا التي تم تحديد قيمتها على المال العام، فيما لم يتم تحديد قيمة بعضها الآخر وفق البيانات المتاحة.

وفيما تصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الجهات من حيث عدد القضايا بواقع 69 قضية، سجلت عدة جهات قضية واحدة تتعلق بالمال العام من بينها: وزارة النفط ومؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية وشركة صناعة الكيماويات البترولية والخارجية والإطفاء.

ووفق بيانات التقرير الثاني الصادر عن وزارة العدل، حول متابعة قضايا المال العام لسنة 2020 والمحال إلى مجلس الأمة، فإن تلك القضايا والبلاغات تمت إحالتها لجهات الاختصاص للفصل فيها وفق القوانين والإجراءات الرقابية والتي تخص حماية المال العام والحفاظ عليه.

وفي تفاصيل عدد القضايا والأموال التي تم رصدها لبعض تلك القضايا على المال العام، سجلت وزارة الأوقاف 5 قضايا، بيت الزكاة عدد 2 قضية قيمتها 8740 ديناراً، الهيئة العامة للعناية بالقرآن قضية واحدة، وزارة النفط قضية واحدة بقيمة 12.7 ملايين دينار، ومؤسسة البترول بواقع قضية واحدة قيمتها 50 ألف دينار، ونفط الكويت بعدد 3 قضايا قيمتها 277 ألف دينار، البترول الوطنية بعدد 15 قضية بقيمة بلغت 33.7 ملايين دينار، ناقلات النفط الكويتية بعدد 7 قضايا قيمتها 33.8 ملايين، الكيماويات البترولية بواقع قضية واحدة قيمتها 41 الف دينار، نفط الخليج بواقع 4 قضايا قيمتها 269 ألف دينار، شركة البترول العالمية بواقع قضية واحدة وبلاغ قيمتها 51 ملايين دينار، الخارجية بواقع قضية واحدة قيمتها 299 ألف دينار، الصندوق الكويتي للتنمية بواقع قضية واحدة قيمتها 100 الف دينار، الإطفاء بواقع قضية واحدة قيمتها 127 ألف، الأشغال بواقع 8 قضايا قيمتها 39 مليون، وسجلت الرعاية السكنية قضيتين قيمتها 1.5 مليون دينار، وبنك الائتمان ووزارة المالية بواقع قضيتين، التأمينات بواقع 17 قضية قيمتها 10.8 ملايين دينار، الهيئة العامة للاستثمار 10 قضايا بقيمة 37 ألف دينار تمثل قيمة خمور زودت بها الهيئة احدى مؤسساتها الرسمية في إحدى الدول العربية، الشركة الكويتية للاستثمار بواقع 2 قضية، «الجمارك» بواقع 5 قضايا قيمتها 260 ألف دينار، الكهرباء 25 قضية قيمتها على المال العام بواقع 117 ألف دينار، التربية بعدد 26 قضية بواقع مليون دينار، العدل بواقع 5 قضايا اثنين منها تخص وزارة العدل وإدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل بواقع 3 قضايا، وزارة الدولة لشؤون البلدية بواقع 4 قضايا وبلاغ واحد ووزارة الداخلية بواقع 65 قضية موزعة على الداخلية بعدد 52 قضية وقضايا التحقيق الانضباطي بواقع 13 قضية تشكل قيمتها على المال العام قرابة 40 مليون دينار.

وديوان المحاسبة بواقع 3 بلاغات قيمتها على المال العام 1.8 ملايين، ووزارة الإعلام بواقع 18 قضية قيمتها على المال العام بلغت 1.7 ملايين والمجلس الوطني للثقافة والفنون بواقع قضيتين قيمتها 10 آلاف والصحة بواقع 31 قضية على المال العام بقيمة 147 ملايين ووزارة الشؤون 4 قضايا وبلاغان بواقع 50 مليون وهيئة الإعاقة بواقع 96 قضية قيمة بعضها على المال العام بلغ 90 ألفاً ووزارة الدفاع بعدد 23 قضية قيمتها على المال العام 5 ملايين ووزارة المواصلات بعدد 6 قضايا قيمتها على المال العام 25 ألفاً والطيران المدني قضية واحدة 6 ملايين دينار والمؤسسة العامة للموانئ بقيمة 21 مليون دينار لعدد 4 قضايا. ومن الملاحظ ان هناك مكافآت ورواتب صرفت بالخطأ وبغير وجه حق..ومبالغ اخرى تاهت في الضيافة.

واظهرت البيانات شبهات طالت موظفين في شركة المشروعات السياحية بالحصول على ربح بطرق غير مشروعة مع الإضرار والإهمال بالمال العام.

كما ان غالبية الاموال المنهوبة تمت عبر تزوير في محررات رسمية وطوابع مالية.

