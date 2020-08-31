مال وأعمال

وفق البيانات المتاحة، تعرضت مؤسسة البترول الكويتية لعملية احتيال الكتروني بمبلغ يقترب من 150 ألف دولار، وفي التفاصيل كشفت مؤسسة البترول في كتاب موجه إلى وزارة العدل أن هناك قضية مال عام، حيث تعرضت المؤسسة لعملية احتيال الكتروني، حيث قامت المؤسسة بدفع مبالغ مالية تصل إلى 149.5 ألف دولار أميركي لوكيل انتحل شخصية الوكيل الأصلي، وتم تحويل المبلغ لحساب مصرفي في ماليزيا اتضح أنه لا يخص الشركة الوكيلة وتمت إحالة الاوراق للنيابة، كما تمت أيضاً مخاطبة كل من ديوان المحاسبة وأحد البنوك المحلية لموافاة المؤسسة ببيانات الحساب الذي تم التحويل إليه في ماليزيا بذات التاريخ، ومازالت رهن التحقيق.

