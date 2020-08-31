مال وأعمال

أرسلت النيابة العامة كتابها رقم م ن ع / 688س / 2020 بتاريخ 4/8/2020 متضمنا عدد 6 كشوف بياناتها كالتالي: 1 - كشف باحصائية بقضايا المال العام الواردة الى النيابة العامة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 والتي ما زالت رهن التحقيق وعددها 62 قضية. 2 - كشف باحصائية بقضايا المال العام الواردة الى النيابة العامة والتي تم التصرف فيها بالحفظ خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 وعددها 33 قضية. 3 - كشف باحصائية المال العام التي تم التصرف فيها بالاحالة الى جهة الاختصاص خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 وعددها 7 قضايا. 4 - كشف باحصائية بقضايا المال العام التي تمت احالتها للمحكمة المختصة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 وعددها 52 قضية. 5 - كشف مبين فيه الأحكام الصادرة في قضايا المال العام خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 وما تم بشأن تنفيذها وعددها 54 قضية. 6 - كشف بالتظلمات من قرارات الحفظ الصادرة في قضايا الأموال العامة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 وعددها 11 حيث تم رفض 1 منها وصدر القرار بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار الحفظ وما زالت القضايا الباقية وعددها 5 منظورة أمام المحكمة. كما أرفق بالأوراق بيان بنسبة التصرف في قضايا المال العام الواردة للنيابة العامة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 حيث بلغت نسبة التصرف 59?7 في المئة وأرفق بالأوراق بيان احصائي ورسم توضيحي ومخطط بياني احصائي بمآل قضايا المال العام.