مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تدشين مرحلة جديدة من التحديثات في تطبيقه المتميز للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، والتي تقدم لعملاء البنك مميزات حصرية لا تضاهى من حيث السهولة والسلاسة والأمان والقدرة على تلبية تطلعات واحتياجات العملاء في عصر التقنيات الرقمية. تتضمن قائمة التحديثات الجديدة باقة من الخدمات المتميزة من بينها خدمة رابط «طلب الدفع» والتي تتيح لعملاء البنك امكانية تلقي الأموال على الفور من خلال مشاركة رابط الدفع الالكتروني «كي نت»، وكذلك خدمة «تمويل حسابي» والتي تتيح للعملاء تمويل حساباتهم في البنك الأهلي المتحد فوريا من خلال بوابة الدفع الالكتروني «كي نت» باستخدام بطاقة سحب مصرفية من اي بنك محلي آخر.

كما تتضمن قائمة التحديثات الجديدة خدمة «طلب الدفع من مجموعة» والتي تمكن عملاء البنك الأهلي المتحد من الحصول على الأموال عن طريق تقسيم الدفع على مجموعة من الأشخاص من خلال تطبيق الهاتف النقال، ثم يقوم البنك الأهلي المتحد بارسال روابط الدفع الالكتروني «كي نت» لمجموعة من الأفراد الذين يختارهم العميل. وذلك بالاضافة الى «خدمة السحب بدون بطاقة من اجهزة الصراف الآلي» والتي تمكن عميل البنك من التقدم بطلب لنفسه او للآخرين لسحب المبلغ النقدي المطلوب من اجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك عبر تطبيق الهاتف النقال ودون استخدام بطاقة السحب الآلي.

وبالاضافة للخدمات السابقة،تتضمن التحديثات الجديدة خدمة اعادة تعبئة الأموال في البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع باستخدام بوابة الدفع الالكتروني «كي نت». وفي تعليق لها على التحديثات الجديدة، قالت هدى المدني، مدير عام التحول الرقمي والابتكار: «خطواتنا المتتالية لتطوير خدمة المعاملات المصرفية عبر الهاتف النقال بمثابة حلقة جديدة في سلسلة الريادة الرقمية للبنك التي تحققت عبر مجموعة من الخدمات المبتكرة التي نواصل زيادتها وتطويرها وتقديمها لعملائنا». وأضافت المدني: يكرس البنك الأهلي المتحد جهوده للالتزام بتنفيذ استراتيجيته الرامية الى دعم العملاء في مواكبة التحولات التكنولوجية الجذرية التي طرأت على القطاع المصرفي، وذلك نتيجة استراتيجيتنا التي تضع راحة عملائنا وتلبية تطلعاتهم في صدارة اولوياتنا، حيث نتفهم اسلوب حياتهم المعاصر وحاجتهم الى خدمات مصرفية سريعة وعملية وآمنة.

