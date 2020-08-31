مال وأعمال

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد هدوءا غير اعتيادي على جبهة الاحداث الاقتصادية، الا انه وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة. حيث انصب التركيز على قمة جاكسون هول والتي قام خلالها اقوى بنك مركزي على مستوى العالم بالكشف عن استراتيجية جديدة بشأن التضخم. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي الى نحو بلوغ متوسط معدل التضخم المستهدف «2%» بدلاً من تحديد مستهدف ثابت واستعادة الطاقة الكاملة لسوق العمل. وارتفع كل من مؤشري ستاندرد بورز وداو جونز بفضل حفاظ تلك الاستراتيجية الجديدة على انخفاض اسعار الفائدة والذي يعتبر من العوامل الداعمة لسوق الأسهم حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز رقماً قياسياً جديداً بوصوله الى مستوى 3,509.23 نقطة، مضيفاً حوالي 2.60 % تقريباً الى قيمته على اساس اسبوعي. وساهمت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدفع عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات الى اعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة اشهر بوصولها الى مستوى 0.7890 % في حين لم تشهد عائدات السندات لأجل عامين ارتفاعاً يذكر. وسعياً نحو دفع مستويات التضخم الى مستويات اعلى من المسجلة خلال السنوات الأخيرة، قد يبقي البنك المركزي اسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة لفترات طويلة، وهو الأمر الذي ساهم في الحد من صعود عائدات السندات لأجل عامين. ومن جهة اخرى، اتسع الفارق بين عائدات السندات سالفة الذكر الى 61 نقطة اساس، فيما يعد اعلى مستوى يصل اليه هذا الفرق في الأسعار منذ منتصف مايو. وساهم المنحنى الحاد لعائدات السندات في دفع الأسهم نحو الارتفاع في ظل تحسن هوامش البنوك مع زيادة منحنى العائد. وارتفعت اسهم جي بي مورجان تشيس وأمريكان اكسبريس بأكثر من 3 % يوم الخميس.

تحول محوري

أما على صعيد العملات الأجنبية، لم ينجح ارتفاع عائدات السندات الأميركية في انقاذ الدولار من الزخم السلبي الذي سيطر على ادائه. حيث غالباً ما تبدي الأسواق المالية قدراً اكبر من التساهل في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتي تعد من اهم العناصر الأساسية التي تلعب دوراً حيوياً في الأوضاع الحالية التي تتسم بأداء سلبي للعوائد الحقيقية في الولايات المتحدة بما يقلل من جاذبية الدولار. اما من حيث الأداء الأسبوعي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1 % مقابل سلة من العملات ليقترب بذلك من ادنى مستوياته المسجلة منذ ابريل 2018. وكان الدولار الأسترالي من افضل العملات اداءً على خلفية تراجع الدولار الأميركي وتحسن البيانات الصادرة عن الصين التي تعتبر اكبر شريك تجاري لأستراليا. وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي الى 0.7368 مقترباً بذلك من اعلى مستوياته المسجلة في عامين.

أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تعديلاً تاريخيا على مستوى التضخم المستهدف مسلطاً الأضواء على اهمية تحسن بيانات سوق العمل بما يسمح للتضخم بتجاوز مستوى 2 % المستهدف. ويبدو ان الاستراتيجية الجديدة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي تتسم بالتركيز على آليات تعزيز سوق العمل الأميركية وتقليل المخاوف بشأن الارتفاع الشديد للتضخم، وأقر جميع صناع سياساته السبعة عشر سبعة الاستراتيجية الجديدة. ويؤكد هذا التحول الذي اقره الاحتياطي الفيدرالي بتيسير سياساته النقدية في الوقت الذي يشير فيه الى «تزايد مخاطر التطورات العكسية على بيانات التوظيف ومعدلات التضخم» بما يعزز المرور بحقبة يسود خلالها معدلات الفائدة المنخفضة.

الاسترليني

ما يزال الجنيه الاسترليني يتحرك في اتجاه صعودي امام الدولار مقارنة بأدنى المستويات التي شهدها مجدداً في مارس حتى في ظل اقتراب الموعد النهائي للانفصال عن الاتحاد الاوروبي في 31 ديسمبر. وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه مستخدماً اوضح العبارات من انه « في هذه المرحلة يبدو ان التوصل الى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستبعد». اما من جانب المملكة المتحدة، اكد نظيره البريطاني ديفيد فروست ان «الاتفاق لا يزال ممكناً، ولا يزال هدفنا، لكن من الواضح انه لن يكون من السهل تحقيقه». وأدت التطورات غير المواتية الى تضخم مخاطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بدون صفقة» مع قرب نفاد الوقت.

