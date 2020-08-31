مال وأعمال

تدشن جمعية المحاسبين والمراجعين البرنامج التأهيلي لشهادة الزمالة المهنية الأميركية CIA برنامج مدقق داخلي معتمد باللغة العربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 اكتوبر الى 29 ديسمبر 2020.

وأشار امين الصندوق وعضو مجلس ادارة الجمعية عبدالله الكندري ان برنامج المدقق الداخلي المعتمد باللغة العربية هي احدى البرامج التأهيلية المهمة التي يحرص مزاولي المهنة على الالتحاق بها لأهميتها الكبيرة في اعداد وتأهيل العمالة الوطنية للدخول وبقوة في هذا المجال الذي يحتاج اليه قطاع الأعمال الحكومي والخاص بشكل متزايد. واستدرك بالقول: تتمتع جمعية المحاسبين والمراجعين بالحق الحصري على مستوى الكويت، للمادة العلمية للبرنامج باللغة العربية نظام Hock وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجمعية باستمرار لأعضائها ومنتسبيها في كل المجالات.

ولفت الكندري الى ان برنامج شهادة المدقق الداخلي المعتمد هي الأكثر قبولاً على مستوى العالم بالنسبة للمدققين الداخليين وفق معايير التدقيق الصادرة من IIA في الولايات المتحدة الأميركية، ويعتبر المعيار الذي يعكس مدى كفاءة واحتراف المهنيين في مجال التدقيق الداخلي. وأوضح الكندري ان الحاصلين على البرنامج سيكون لديهم، بلا شك، اضافة عالية برفع الكفاءة العلمية والمهنية مما يعكس بشكل ايجابي على ادائهم الوظيفي في شتى القطاعات العاملة لمزاولي هذه المهنة، مشيراً الى ان البرنامج يتضمن 3 اجزاء رئيسة، حيث يتناول الجزء الأول من البرنامج اساسيات التدقيق الداخلي والاستقلالية والموضوعية والمهارة والعناية اللازمة وتأكيد وتحديد الجودة والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة ومخاطر الاحتيال. واختتم الكندري تصريحه ان جمعية المحاسبين والمراجعين قد دأبت على تنظيم العديد من البرامج التأهيلية المهنية لشهادات الزمالة العالمية، ووضعت على رأس استراتيجيتها وأعمالها منذ التأسيس وحتى الآن العمل على توظيف جميع امكاناتها الفنية والتدريبية لتقديم كل ما هو جديد ومتطور لخدمة اعضاءها ومنتسبيها، من مختلف القطاعات.

