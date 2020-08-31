مال وأعمال

واصلت البورصة الارتفاع الذي بدأته الأسبوع الماضي، لترتفع جميع مؤشراتها للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من تفاؤل المتداولين والمستثمرين من انتهاء فترة إفصاح الشركات عن النتائج المالية الخاصة بالنصف الأول، مع قيام الحكومة بفتح الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي في الكويت وهو ما يدعم الشعور الإيجابي المتفائل نحو تحسن الأوضاع بشكل عام في الفترة المُقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتوقع بلوغه مستويات أعلى مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقال محللون أن المتداولين لديهم تفاؤل بأن نتائج الشركات ستتحسن خلال النصف الثاني من العام الحالي،

وزادت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 124 مليون دينار وبنحو 0.4 في المئة من 30.562 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس إلى 30.686 مليار دينار، وتم تداول 298.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 122 شركة عبر 9.6 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 38.9 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 33.4 في المئة مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 29.1 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداول بنسبة 44.8 في المئة. وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36 في المئة وبنحو 21.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.4 في المئة وبـ 21.5 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 21.8 نقاط وبنسبة 0.5 في المئة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 22.5 نقطة وبنسبة 0.5 في المئة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 83 مليون دينار من 22.684 مليار دينار إلى 22.767 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 77.131 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 3.6 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 27.47 مليون دينار. كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 41 مليون دينار لترتفع من 7.878 إلى 7.919 مليارات دينار، حيث تم تداول 221.2 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 103 شركات عبر 5.99 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليون دينار. وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات عند الإغلاق يتصدرها المواد الأساسية بنمو نسبته 0.93%، بينما تراجع أربع قطاعات يتصدرها «التكنولوجيا» بنسبة 2.94 %، وجاء سهم «الهلال» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة للجلسة الثانية على التوالي بنمو نسبته 32.3%، فيما تصدر سهم «بيت الطاقة» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 7.4 %.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.699 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 0.96%، تلاه سهم «أهلي متحد» بقيمة 6.35 ملايين دينار بارتفاع بلغ 2.21 في المئة، ثم «وطني» بقيمة 3.1 ملايين دينار، بينما تصدر سهم «أهلي متحد» نشاط الكميات بتداول 27.6 مليون سهم، تلاه سهم «بيتك» بـ12.2 مليون سهم، ثم «الدولي» بـ7.4 ملايين سهم.

