مال وأعمال

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً لصالح الهيئة العامة للصناعة في الاستئناف المرفوع من شركة أجيليتي للمخازن العمومية الذي كان قد قضى برفض دعوى «أجيليتي» بإلغاء قرار إخلاء الشركة من قسائم المراحل (1، 2، 3) بمنطقة جنوب أمغرة موضوع العقد رقم (157 /1998).

وبحسب بيان «أجيليتي» المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، فإن حكم المحكمة قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المُستأنف وألزم الشركة بالمصروفات ومبلغ 30 ديناراً أتعاباً للمحاماة.

وقالت «أجيليتي» إنها ستقوم بالطعن على الحكم السابق بالتمييز، موضحة بأن الحكم ليس له أثر على بيانات الشركة في الوقت الحالي حيث إن الموضوع منظور في دعوى أخرى مُرتبطة بذات النزاع وهي تحمل رقم 314 لسنة 2019، وهي منظورة حالياً أمام محكمة التمييز.

ويعود أصل القضية التي تحمل رقم 5600 لسنة 2018 لدعوى رفعتها «أجيليتي» ضد وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، والمدير العام لهيئة الصناعة بصفته وآخرين وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإدارة الصادر من مدير عام الهيئة بإخلاء الشركة القسائم المُشار إليها في صدر الخبر، وفي الموضوع بإلغاء القرار بكل أجزائه واعتباره كأن لم يكن ومحو جميع آثاره وما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء حكم أول درجة لصالح الهيئة العامة للصناعة، حيث حكمت المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر 2019؛ بقبول دعوى «أجيليتي» شكلاً ورفضهاً موضوعاً وألزمت الشركة المُدعية بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

