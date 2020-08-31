مال وأعمال

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفات البنك الأهلي الكويتي؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير الوكالة، صنفت «فيتش» عجز المصدر عن السداد طويل الأجل للبنك عند الدرجة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عيّنت التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك عند الدرجة (F1). وثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك الأهلي الكويتي عند الدرجة (+bb)، وتصنيف الدعم عند الفئة (1)، والوضع الأساسي للدعم عند الدرجة (+A).

وأوضحت «فيتش» أن تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل للبنك يدعمه التصنيف السيادي للكويت عند الدرجة (AA)، بينما يُشير تصنيف الدعم وتصنيف الحد الأدنى للدعم إلى رؤية الوكالة للاحتمالية العالية جداً، لتقديم الحكومة الدعم لجميع البنوك المحلية في حال لزم الأمر. وبيّنت الوكالة أن توقعاتها بتقديم الدعم الحكومي تأتي نظراً لقدرة الحكومة القوية لتقديم المساندة للبنوك المحلية بفضل التصنيف السيادي للبلاد، والرغبة القوية بتقديم ذلك بغض النظر عن حجم البنك وهيكلية التمويل ومستوى الملكية الحكومية فيه، منوهة إلى أن هذه الرؤية يعززها السجل الحكومي من الدعم للنظام المصرفي في حال الحاجة. وأوضحت أن تصنيف الجدارة الائتمانية لـ «الأهلي» يأخذ بعين الاعتبار النشاط المعتدل للبنك، إضافة إلى كفاية رأس المال والوضع التمويلي المستقر، وسلامة السيولة، إلى جانب الضغوطات على البيئة التشغيلية المحلية بسبب جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

