مال وأعمال

قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك برقان عند الدرجة الائتمانية (BB)؛ مع نظرة مستقبلية مُستقرة.

وقال البنك في بيان للبورصة، إن الوكالة ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لقدرة المُصدر على سداد التزاماته عند درجة (+A) بنظرة مُستقرة. كما ثبتت الوكالة تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل عند درجة (F1)، وتصنيف القدرة المالية عند درجة (bb)، وتصنيف الدعم عند «1»، وتصنيف الحد الأدنى عند (+A). وبحسب التقرير فإن تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته (IDRs) لبنك برقان مدفوعة بالدعم. كما أن تصنيف الدعم (SR) وتصنيف الحد الأدنى من الدعم (SRF) للبنك يعكس رأي «فيتش» أن هناك احتمالاً كبيراً لتقديم الدعم من قبل السلطات الكويتية لكافة البنوك المحلية؛ إذا دعت الحاجة.

وينعكس ذلك في تصنيف الدعم (SR) عند درجة «1» وتصنيف الحد الأدنى من الدعم (SRF) عند درجة (+A)، وذلك وفقاً لتصنيف الدعم للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي على مستوى الكويت لوكالة فيتش.

