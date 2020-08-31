مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة صكوك القابضة ارتفاع خسائر الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 796% على أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر الفترة 4.95 ملايين دينار (16.24 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 553.01 ألف دينار (1.82 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض في إيرادات الفنادق بسبب الإغلاق، وحصة من الخسائر من نتيجة أعمال الشركات الزميلة، وانخفاض التقييم للعقارات المملوكة للشركة.

وسجلت الشركة خسائر بقيمة 632.46 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو 592.56 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بارتفاع في الخسائر بنسبة 7%. كما تحولت الشركة للخسارة في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 4.32 ملايين دينار، مقارنة بـأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 39.55 ألف دينار.

