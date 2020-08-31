مال وأعمال

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف) عن قيام شركة سوبيريور أبوظبي (تابعة ومملوكة للمجموعة بنسبة 90%) بتوقيع عقد مع شركة أدنوك الإماراتية في أبوظبي.

وقالت «بتروغلف» في بيان للبورصة ، إن العقد لمدة 3 سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 144 مليون درهم إماراتي بما يُعادل 12.05 مليون دينار (39.21 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن تنفيذ العقد سيبدأ بتاريخ 1 أكتوبر 2020، موضحة بأن العقد قابل للتجديد لمدة عامين إضافيين بقيمة إجمالية إضافية تبلغ 96 مليون درهم بما يُعادل 8.03 ملايين دينار.

وأفادت «بتروغلف» بأن هامش الربح المتوقع من العقد المُشار إليه تبلغ نسبته 15% تقريباً، موضحة بأن الأثر المالي الفعلي للعقد سيتم تحديده عند بدء التشغيل.

