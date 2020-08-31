مال وأعمال

أعلنت البورصة أنه سيتم وقف التداول في أسهم 10 شركات اعتباراً من امس ، وذلك لحين إفصاح تلك الشركات عن بياناتها المالية. وقالت البورصة إن الشركات العشر هي: الاستشارات المالية الدولية (إيفا)، الديرة القابضة، تمكين القابضة (موقوفة)، ريم العقارية، العالمية للمدن العقارية (موقوفة)، الفنادق الكويتية، الكويتية للكيبل التلفزيوني (موقوفة)، دانة الصفاة الغذائية (موقوفة)، إيفكت العقارية (موقوفة)، وشركة أجوان الخليج العقارية. والجدير بالذكر أن عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري بلغ 152 شركة من أصل 173 شركة مُدرجة ببورصة الكويت. وبحسب إحصائية بلغت أرباح الشركات المُعلنة حتى الآن نحو 250.81 مليون دينار (823.04 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 1.116 مليار دينار (3.66 مليار دولار) بالنصف الأول من عام 2019، بتراجع نسبته 77.5%.