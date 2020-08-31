مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ارتفاع أرباح الشركة 11.9% للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، وذلك على أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح الفترة 528.64 ألف دينار (1.74 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 والبالغة 472.58 ألف دينار (1.55 مليون دولار). وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى تشغيل بعض من منصات الحفر خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 13.34 مليون دينار، مقارنة مع 10.61 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بارتفاع نسبته 25.7%.