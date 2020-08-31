مال وأعمال

اصدر صندوق النقد العربي التقرير الثالث للاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم اعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وتناول التقرير بفصوله العشرة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية في اطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي .

وأعرب المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي عن سروره بانجاز الاصدار الثالث من تقرير الاستقرار المالي العربي، الذي يتضمن مواضيع وقضايا تهم السلطات الاشرافية العربية لتعزيز الاستقرار المالي والحد من تراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة.

كما نوّه الى أن اصدار هذا التقرير جاء بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مؤكداً على أهمية استمرار تواصل الجهود لتطوير التقرير في الاصدارات المقبلة ليواكب المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي، ليقدم صورة واضحة عن وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والمحددات والتحديات التي تواجهها في سياق جهود السلطات الاشرافية لتحقيق الاستقرار المالي، ليسهم في دعم اتخاذ القرارات الاحترازية التي تسهم في سلامة ومنعة القطاع المالي والمصرفي العربي وإلى التفاصيل.

حيث تناول الفصل الأول التطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي العربي. تم القاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية، أخذاً بالاعتبار تداعيات فيروس كورونا المستجد. أكد التقرير أهمية دور صانعي السياسات والبنوك المركزية في تنفيذ اصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس ايجاباً على الاستقرار المالي.

أما الفصل الثاني، فقد تناول تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية، حيث بيّن التقرير جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الاشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل الى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، وذلك في اطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير والاشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية قوية ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. تناول الفصل الثالث تطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن التقرير أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 3.6 تريليونات دولار، يمثل ما نسبته 139 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول العربية.

في هذا الاطار، أظهرت ارتفاع نسبة تغطية مخصصات القروض الى اجمالي القروض غير العاملة، الى 92.8 % في نهاية عام 2019. في المقابل، ارتفعت نسبة التسهيلات غير العاملة الى اجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي بشكل طفيف، الى 7.1 %. يعزى الارتفاع الطفيف في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة الى اجمالي التسهيلات الى بدء عدد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية (IFRS9).

في المقابل، أظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، اذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي الى ما نسبته 17.4 % في نهاية عام 2019، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5 %، الأمر الذي يشير الى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.

أما عن أداء هذا القطاع، فقد أظهر التقرير تراجعاً طفيفاً لمعدل العائد على الموجودات ليبلغ

1.23 % في نهاية 2019، تعطي هذه النسبة الموجبة مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، ما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته. في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف ليصل الى 12.22 في المئة في نهاية 2019. خلص التقرير الى أن القطاع المصرفي العربي كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

المخاطر المحتملة

أما الفصل الرابع، فقد تناول تطورات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية والمخاطر المحتملة. تضمن الفصل تحليلاً لأداء كل من: قطاع شركات التأمين، وقطاع الأسواق المالية العربية، وقطاع مؤسسات التمويل الأصغر، وشركات التمويل الجماعي، وشركات التمويل الأخرى، اضافة الى قطاع شركات الصرافة. خلص الفصل الى أن القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية على الرغم من صغر حجمه مقارنةً مع القطاع المصرفي، متين ومستقر. أكد التقرير على أهمية تنظيم جميع مؤسسات القطاع وخصوصاً شركات التمويل وتوفير تعريف واضح له وتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات عنه، ذلك للوقوف على مخاطره وتحدياته بشكل دقيق.

قدم الفصل الخامس لأول مرة تحليلاً حول مخاطر الشركات غير المالية التي تتكون من الشركات الصناعية والخدمية والعقارية. بيّن التحليل أن قطاع الشركات غير المالية حافظ على استقرار وضعه المالي. حيث تبين أنه يمتلك مستوى جيداً من الملاءة. كذلك لم تدل نتائج تحليل حجم التسهيلات الائتمانية لقطاع الشركات غير المالية، ونسب الديون غير العاملة الى اجمالي الائتمان الممنوح لهذه الشركات على وجود مخاطر نظامية، وهي في حدودها الطبيعية لدى الدول العربية، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة بالمتوسط 6 %بنهاية ام 2019. كما بلغت نسبة تغطية الفوائد البنكية للشركات غير المالية في الدول العربية أكثر من 296 %، وهي نسبة مرتفعة وآمنة، وتشير الى قدرة الشركات المقترضة على سداد مديونيتهم، وتغطية مصروف الفائدة للقروض الممنوحة لهم باستخدام ايرادات الفترة الحالية.

اختبارات الضغط

فيما يخص الفصل السادس، فقد قدم تحليلاً لنتائج اختبارات الضغط لدى القطاع المصرفي العربي، حيث تعتبر هذه الاختبارات من الأدوات المهمة لقياس قدرة النظام المصرفي العربي لأي دولة على تحمل الصدمات، واكتشاف الاختلالات ونقاط الضعف.

أما الفصل السابع، فقد قدم نظرة تحليلية حول منظومة ادارة الأزمات المصرفية ودور مؤسسات ضمان الودائع في الدول العربية. فقد بادرت العديد من الدول العربية الى وضع أدوات يمكن أن تساعد على حل الأزمات أو على الأقل التخفيف من آثارها على الاقتصاد. عكست تجارب الدول العربية كما أظهرها التقرير، وجود اهتمام واضح بمنظومة ادارة الأزمات في المصارف المركزية، بما في ذلك الاهتمام بوجود نظام ضمان ودائع وفق أفضل الممارسات. كما أكد الفصل على أهمية وجود لجنة ادارة أزمات مصرفية في المصارف المركزية، ومواصلة تعزيز منظومة ضمان الودائع في الدول العربية، وتعزيز وعي الجمهور العربي بدور مؤسسات ضمان الودائع، وتهيئة البيئة التشريعية لمنظومة ادارة الأزمات لضمان تقديم الحلول المناسبة في التوقيت المناسب بسلاسة، واصدار دليل ادارة أزمات في المصارف المركزية.

الأمن السيبراني

استعرض الفصل الثامن موضوع الأمن السيبراني والتهديدات الالكترونية وآثارها على الاستقرار المالي، حيث أدى التطور المتسارع في التهديدات الالكترونية، الى قيام العديد من المصارف المركزية والسلطات الرقابية، أخذ خطوات تنظيمية واشرافية، تهدف الى تجنب أثر المخاطر السيبرانية على القطاع المصرفي والمالي وتحفيز المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها لمواجهة تلك المخاطر. كما عززت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجراءات حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع.

تطرق الفصل التاسع الى مؤشر الاستقرار المالي العربي الذي تم اطلاقه وفق منهجية تم اعدادها من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي. يأتي اطلاق هذا المؤشر السنوي، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والانذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات واجراءات وقائية واستباقية.

في هذا الاطار، بلغت قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي في نهاية 2019 حوالي 56.4 %، مقابل

54.8 % في نهاية 2018، علماً أن قيمة المؤشر بلغت 52.7 %، و40.6 % و32.1% في نهاية الأعوام 2017 و2016 و2015 على التوالي.

بيّنت نتائج تحليل المؤشر وجود توجه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات احترازية متحفظة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي. كما عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية المحتملة، بالرغم من عدد من المخاطر والتحديات، اضافةً الى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى القطاع المصرفي من خلال تحقيق ربحية جيدة والاعتماد على أعمال البنك الرئيسة

من جانب آخر، أظهرت نتائج تحليل فجوة الائتمان للقطاع المصرفي العربي توجيه التسهيلات الائتمانية الى القطاعات الاقتصادية الانتاجية بشكل أكبر من الاستهلاكية، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي. كما بيّنت نتائج تحليل المؤشر وجود أثر ايجابي طفيف لمؤشرات الاقتصاد الكلي وأثر أكبر لمؤشرات سوق رأس المال على مؤشر الاستقرار المالي، يعكس ذلك وجود استقرار اقتصادي وتحسن في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في أسواق رأس المال، وتدفق استثمارات أجنبية جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين.

أخيراً، تناول الفصل العاشر والأخير، تداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، حيث قامت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية باتخاذ اجراءات تحفيزية ووقائية للحفاظ من جهة على متانة القطاع المالي واستمراريته وفقاً لقواعد العمل المالي والمصرفي السليم، ومن جهة اخرى للحفاظ على استدامة قطاع الأعمال خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الانتاجية وحماية الأفراد من التعثر. أشار التقرير أن المصارف المركزية قامت بضخ السيولة في القطاع المصرفي من خلال تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية والاحتياطي النقدي الالزامي، اضافةً الى تعزيز منظومة ضمان القروض دعماً للقطاعات الانتاجية، الأمر الذي ساعد القطاع المصرفي على تأجيل قروض الأفراد والشركات.

