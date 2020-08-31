مال وأعمال

اختتم «الكوت»، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في دولة الكويت، مهرجان «حقق أحلامك» وذلك بنهاية الأسبوع الماضي.

حيث تخللت الفعالية اجراء السحوبات النهائية على ثلاث سيارات نيسان باترول موديل 2020 وذلك بحضور واشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة لعملية السحب والاعلان عن الرابحين الثلاثة وهم الجازي ناصر عبيد فهد، ورحاب مفرج الجري وسلام باشا. وقد استهل المهرجان بتغطية حية للسحب النهائي بدأت من الساعة الثانية ظهراً على الهواء مباشرة عبر اذاعة «نبض الكويت 88.8FM» وكذلك بالبث المباشر على حساب «الكوت» الرسمي في الانستغرام أسفرت عن الاعلان عن أسماء الرابحين والاتصال بهم على الهواء مباشرة فضلاً عن نشر أسمائهم على حسابات «الكوت» الرسمية للتواصل الاجتماعي. وفي أعقاب السحب النهائي، واصل المهرجان فقراته التفاعلية عبر البث الاذاعي المباشر مع الجمهور لتشمل مسابقات لربح جوائز قيمة من القسائم الشرائية لمجموعة من العلامات التجارية للمتاجر والمحلات والمطاعم والكافيهات المشاركة في «الكوت».

الجدير بالذكر أن السحب النهائي لمهرجان «حقق أحلامك» والذي انطلقت فعاليته الأسبوعية في «الكوت» ضمن العروض الشتوية منذ ديسمبر من العام الماضي قد تم تأجيله في نهاية فبراير من هذا العام وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. ويقوم هذا المهرجان على شراء المتسوقين بقيمة 10 دينار من جميع المتاجر والمحلات المشاركة في «الكوت» تؤهلهم للحصول على قسائم لدخول السحب الأسبوعي، وذلك من خلال وضع تلك القسائم في صناديق مخصصة للسحب والموزعة في كل من «الكوت مول» و«سوق الكوت». فيما تتضمن الجوائز الأسبوعية سيارتي «نيسان ألتيما» و«نيسان ماكسيما» وهم من فئة السيارات العائلية المتوسطة الحجم، بالاضافة الى جيب «نيسان باترول 2020» الشهير والذي يعمل بنظام الدفع الرباعي.

