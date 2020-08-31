مال وأعمال

أطلقت طيران الجزيرة خدمة «المقعد المزدوج» التي تمكن المسافرين من حجز المقعد الأوسط الذي بجانبهم علاوة عن مقعدهم، ليبقى خالياً ويمنحهم مزيداً من الراحة والأمان خلال السفر.

وتتميز هذه الخدمة بكونها لا تشمل ضرائب السفر المعتادة على المقعد الأوسط، في حين يتوفر هذا المقعد بخصم يصل لغاية 40% من سعر التذكرة العادية. ويمكن حجز «المقعد المزدوج» عبر الموقع الالكتروني الخاص بالشركة على العنوان jazeeraairways.com أو عبر تطبيق الجزيرة أو مع وكلاء السفر.

تتخذ طيران الجزيرة جميع اجراءات السلامة والاحترازية على متن طائرتها وفي مبنى ركاب الجزيرة T5 لضمان سلامة المسافرين.

كما يُطلب من جميع المسافرين تسجيل صعودهم الى الطائرة عبر الموقع أو التطبيق، وتنزيل بطاقة الصعود على تطبيق الجزيرة أو طباعتها عن الموقع. ويُلزم من المسافرين ارتداء الكمام الطبي والقفازات في جميع الأوقات وطوال مدة رحلتهم، في حين أن مبنى ركاب الجزيرة T5 يتبع جميع اجراءات التباعد الاجتماعي في أنحاء المبنى.

