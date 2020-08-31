الاخيرة

يقول العارفون بكواليس الادارة الحكومية، وربما يكونون على حق في بعض الأحيان؛ اذا استعصى عليك امر وان كان ممكن الحل، وان صعب عليك القرار وان كان مطلوباً، فما عليك الا ان تشكل لجنة. نعم لجنة، فهي والزمن كفيلان بالنسيان، وبنقل العبء من كاهلك الى كاهل من يليك، وهو ما حدث طيلة العقود الماضية. وهذا يقودنا الى قرار مجلس الوزراء، قبل ايام قليلة، بتشكيل ثلاث لجان برئاسة وعضوية شخصيات نكن لهم التقدير والاحترام. والأمر هنا لا يتعلق بالأشخاص، ولكنه يتعلق بالأسلوب والممارسة في معالجة القضايا، خصوصاً في وقت بدا فيه واضحا ان تجربتنا مع اللجان بمستوياتها واختصاصاتها المختلفة، وكذلك مع التقارير والدراسات الاستشارية، انها لم تحل اي مشكلة، ولم تزدها وضوحا اكثر مما هي عليه، فمشاكلنا واضحة المعالم والسمات، وحلولها متيسرة الوسائل والأدوات، وكل ما يتطلبه الأمر الجرأة والقرارات.

واذ ابارك لمجلس الوزراء قراره بتشكيل تلك اللجان، فانني اشير الى ان تشكيل اللجان، واللجان التي تلد لجاناً، والدراسات التي تؤدي الى دراسات، هو ممارسة معهودة واسلوب دارج في الادارة الحكومية ولا يبدو انه مجدٍ، خصوصاً ان كلاً من هذه اللجان الثلاث المشار اليها تختص بقضايا واشكاليات، اقتصادية واجتماعية، متراكمة وكبرت وتفاقمت مع الزمن حتى اصبحت حملاً ثقيلاً نشفق على هذه اللجان منه. وكل ما اتمناه ان لا يكون تشكيل تلك اللجان مجرد رد فعل للتطورات على الساحة المحلية، او ذرّاً للرماد في العيون، او تلك الممارسة المعهودة على حد ما قاله العارفون بكواليس الادارة الحكومية.

واذا لم يكن هذا ولا ذاك، فانه يعني بالتأكيد وجود قصور واضح وبيّن في قدرات الأجهزة الحكومية المختصة، ذات العلاقة بمهام تلك اللجان، في معالجة القضايا والاشكاليات المطروحة. واذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا اذن تؤخذ اختصاصاتها الأصيلة وتعهد الى لجان. واذا افترضنا جدلاً ان تلك اللجان اقدر من الجهات الحكومية المختصة في معالجة ما انيط بها من مهام، فهل ستتمكن، اي تلك اللجان، من انهاء مهامهما خلال العمر القصير المتبقي للحكومة الحالية؟و اذا لم تتمكن من ذلك فهل ستأخذ الحكومة القادمة بتوصيات لجان لم تشكلها اصلا؟ ان هذه، بلا شك، تساؤلات مشروعة يجدر النظر بها، والا صدق فينا ما قاله العارفون بالادارة الحكومية.

وليعذرني الأخوة والأخوات اعضاء الحكومة الموقرة على هذا السؤال. اذا لم يكن لديكم حتى الآن تصورات ورؤى وقرارات لمعالجة التركيبة السكانية وأوضاع سوق العمل واختلالات المالية العامة والعجز والدين العام والتنشيط الاقتصادي، وهي قضايا مزمنة، وهي نفس القضايا التي اوكلت للجان المذكورة، فماذا لديكم؟ وهل مهمة الحكومة، اي حكومة، هي تسيير العاجل من الأمور، او تأجيل الحلول، او النظر فقط بما هو سهل وميسر؟ اننا جميعا نعرف ان هذه المشاكل قد اكل عليها الدهر وشرب، ونقلتها كل حكومة الى تاليتها، دون حل ودون قرار. بل ان كل من تلك المشاكل اشبعت لجاناً وبحثاً وحلولاً وتوصيات وتلك جميعاً لم تر النور ولاتزال في الأدراج المهملة يطويها النسيان. فهل ستستطيع هذه اللجان ان تفعل ما عجزت عنه سابقاتها؟ ام سيصدق فينا ما قاله العارفون بكواليس الادارة الحكومية.

ان الافراط في تشكيل اللجان هو بالتأكيد امر غير محمود. فكثرة اللجان لبحث قضايا تقع في اختصاص الأجهزة الحكومية يفقد العاملين في تلك الأجهزة ثقتهم بأنفسهم وبأجهزتهم، كما يفقد المواطن الثقة بتلك الأجهزة كذلك. فإما ان تكون تلك الأجهزة الحكومية غير قادرة على معالجة القضايا المشمولة باختصاصها، او انها لا تحظى بثقة صناع القرار لتقوم بهذا الدور، والاثنين احلاهما مر، ويتطلب كل منهما معالجة جريئة وحاسمة تستعيد بها اجهزة الدولة مكانتها وثقة المواطن بها.

انه من غير المفهوم، بل ومن غير المبرر، ان تتشكل اللجان تلو اللجان، وفرق العمل تلو فرق العمل، منذ ثمانينيات القرن الماضي لمعالجة قضايا مازالت تقف امامنا، بل وتتراكم وتكبر ككرة الثلج، وتثقل كاهلنا، وتصبح كأنها معضلات تستعصي على الحل. واذا وضعنا العذر للحكومة الحالية التي دهمتها ظروف الجائحة والاغلاق الاقتصادي على حين غرة وانشغلت بتداعياتهما، فانه لا عذر اطلاقاً للحكومة القادمة بعد انتخابات مجلس الأمة. وعليها ان تكون جاهزة الرؤية، واضحة الخطة، واقعية البرنامج، وجريئة القرار، فتعالج بجدية وحسم ما يواجهنا من قضايا وتحديات، وتمضي بنا قدماً الى الامام.

