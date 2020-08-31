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فازت المهندسة الكويتية جنان الشهاب بجائزتين وميدالية ذهبية لدى مشاركتها في معرض تورنتو الدولي للاختراعات في كندا لعام 2020.

وأوضحت الشهاب في تصريح لـ «كونا» أن المعرض بدأ باستقبال طلبات المشاركة والتصفيات في شهر يوليو الماضي حيث تم اختيار 600 مشروع من 60 دولة للمشاركة.

واشارت الى انه تم تقسيم المشاركين على لجنة التحكيم المكونة من 38 حكما عالميا في مختلف المجالات حيث تم تقديم الاختراعات والمشاريع للحكام ويجب على المخترع اخذ نتيجة لا تقل عن 89 في المئة أي ميدالية ذهبية ليتمكن من الترشح للنهائيات والجوائز الكبرى.

واضافت ان الجوائز الكبرى مقسمة الى فئات عدة منها جائزة أفضل تصميم وأفضل اختراع وأفضل تقديم مرئي بالإضافة الى جائزة كندا الخاصة وجوائز أخرى.

وقالت الشهاب انه «بحمدلله وتوفيقه اخذت الذهبية وتأهلت للنهائيات وقابلت لجنة التحكيم في ورشتي الخاصة التي اصنع فيها اختراعي (مؤسسة إلكترودس) الكائنة في منطقة الفحيحيل الصناعية».

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم أعلنت عن قائمة الفائزين بجوائز المسابقة والتي تضمنت فوزها بجائزة كندا الخاصة المقدمة من الجمعية الكندية للاختراعات والمهارات المتقدمة إلى جانب جائزة المسابقة لأفضل المخترعات لعام 2020.

وتابعت ان هذه الجائزة تقام بشكل سنوي في تورنتو لكن نظرا للظروف الحالية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تم عمل الجائزة افتراضيا وجرت عملية التحكيم عن بعد.

وعن الاختراع اوضحت الشهاب انه يتمثل بالخلايا الكهرومغناطيسية لبث الكهرباء اللاسلكية عن بعد لتساعد في شحن وتشغيل الاجهزة الالكترونية عن بعد حيث تم تسجيله في مكتب براءات الاختراع الأميركي.

واشارت الى أن «الاختراع حصل ايضا على جوائز عديدة وشرفت بمقابلة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد عام 2018 عند فوزي بالمركز الاول بجائزة الكويت للتميز والابداع في مجال العلوم والتكنولوجيا».

