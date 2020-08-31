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عواصم - الوكالات: أحصيت أمس أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد رسميا في العالم أكثر من نصفها في الأميركتين حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليونا و29 ألفا و250 بينها 842 ألفا و915 وفاة. وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة خمسة ملايين و960 ألفا و652 (182 ألفا و760 وفاة) وفي البرازيل ثلاثة ملايين و846 ألفا و153 شخصا (120 ألفا و262 وفاة).

والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة هي ثاني أكثر دول العالم قاطبة تضرّراً من الوباء بعد الولايات المتحدة.

الى ذلك دان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر أمس محاولة متظاهرين اقتحام مبنى «الرايخستاغ» في برلين خلال التظاهرة التي جرت للاحتجاج على القيود المفروضة للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» وانتهت باعتقال 300 شخص. وقال سيهوفر لصحيفة «بيلد» اليومية أن محاولة «متطرفين ومثيري اضطرابات» اقتحام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب الألماني «والمركز الرمزي لديموقراطيتنا»، هي أمر «غير مقبول». واقتحم مئات المحتجين مساء السبت الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاغ. وقد تمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منعهم من دخول المبنى مستخدمة البخاخات لتفريق الحشد. وقامت باعتقال عدد من الأشخاص. ويرتدي الرايخستاغ حيث يعقد النواب الألمان اجتماعهم العامة، طابعا رمزيا كبيرا فقد أحرق النازيون في 1933 المبنى وقبته في عمل اعتبر المؤرخون أنه كان يهدف إلى ضرب ما تبقى من الديموقراطية الألمانية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين.

وشهدت لندن وباريس وبرلين مظاهرات احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة وباء «كورونا».

وتجمع حوالي ألف متظاهر في ساحة الطرف الأغر في لندن، ودعوا إلى «إنهاء الاستبداد الطبي» ورددوا شعارات تطالب بإنهاء حالة الإغلاق وإلزامية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأنظمة التتبع. ولأول مرة في فرنسا، تجمع متظاهرون في ساحة الحرية وسط باريس، وعبروا عن رفضهم لإلزامية ارتداء الأقنعة والإجراءات الصحية الأخرى، ورددوا شعارات من قبيل «لا لدكتاتورية الصحة» و«دعوا أطفالنا يتنفسون».

