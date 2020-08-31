عربيات ودوليات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لتقرير مصير البلاد، محذرا من أن «العراق اليوم يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة». وقال صالح إن الانتخابات ستمكن الشعب العراقي من ممارسة حقه الدستوري في تقرير مصير البلاد، وانتخاب نواب وحكومة «بعيدا عن أي تدخل أو تلاعب»، مضيفا بأن العراقيين يتطلعون إلى «دولة ذات السيادة الكاملة غير المنقوصة». وقال صالح في خطاب بمناسبة عاشوراء «لا بد من تلبية الاستحقاق الوطني للإصلاح من خلال الاحتكام للشعب في انتخابات مبكرة». ونوه صالح في كلمته القصيرة على ضرورة إجراء الانتخابات في أجواء «تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير الأمر الذي يتطلب مستلزمات فنية وقانونية لتطمين العراقيين بنزاهتها وصدقها».

وقال الرئيس العراقي إن «العراقيين بعد معاناة طويلة وحرمانٍ مديد يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون وإنهاء الفساد وتأمين الحياةِ الحرةِ الكريمة، يتطلعون إلى ترسيخِ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون». كما ذكر صالح ضرورة تحقيق قيم التعايش السلمي في العراق، مستح ضرا قصة استشهاد الامام الحسين حيث قال إن «الإمام الحسين رمز للتحررِ والتعايشِ السلمي والتصالحِ مع الذات، فهو جامع الجميع لا يقف عند مذهبٍ أو طائفة أو قومية، و قد تحول من شخصيةٍ ثائرةٍ إلى شاخص لكل الثوار ومن إنسان مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن رجل مصلح إلى رمز للإصلاح». يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أكدت بداية هذا الشهر، على استعدادها بشروط لإجراء انتخابات مبكرة وفق الموعد الذي حدده رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي. وكان الكاظمي قد أعلن الشهر الماضي، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 يونيو 2021. فيما ألمح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى رفضه حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. وكان الكاظمي قد تعهد، بعيد تسميته في بداية مايو، أن تقود حكومته «الانتقالية» العراق نحو انتخابات مبكرة.

